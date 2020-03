SINIŠA MIHAJLOVIĆ IZ SAMOIZOLACIJE: ‘Preživio sam dva rata i bombardiranje, ovo mi nije problem!’

Trener Bologne Siniša Mihajlović nalazi se u Rimu, gdje je otišao na preporuku liječnika kako bi izbjegao pandemiju koronavirusa koji je tu zemlju žestoko pogodio. U samoizolaciji je jer kao što je poznato boluje od leukemije s kojom se već neko vrijeme bori i time je ušao u kategoriju velikog rizika i izloženosti virusu.

Iz Rima je za Gazzettu dello Sport dao veliki intervju.

“Razumijem one koji se nisu navikli na ovo i sada im se sve čini kao žrtva, ali za mene su sve mjere predostrožnosti bile jako lagane za praćenje. Proveo sam mjesece zatvoren u bolničkoj sobi u devet kvadrata, spojen na cjevčice i infuziju, bez mogućnosti da otvorim prozor. Mislite li da mi je problem ostati sa svojom obitelji kod kuće i izlaziti samo na terasu da popušim jednu cigaretu?” upitao je Talijane.

I prije koronavirusa srpski je trener živio u karanteni.

“Masku sam koristio mjesecima, nisam se grlio, rukovao… Nisam morao mijenjati sada navike, pomalo sam asocijalan tip čovjeka. Čak sam se i šalio da bih sve ove mjere sigurnosti zadržao u sljedećih pet godina. Ne podcjenjujem opasnost od korone, ona će se iskorijeniti, ali ne podcjenjujem ni tjeskobu kod onih koji nisu navikli biti izolirani.”

