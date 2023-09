Sina branitelja putuje s osiguranjem u Beogradu: ‘Vrijeđao je moju obitelj, zato mu planiram skinuti glavu’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Dugo se pričalo, a sada je i službeno potvrđeno. Nakon eventa u pulskoj areni početkom studenog na redu je veliki FNC regionalni MMA spektakl u Beogradu.

Glavna borba te priredbe bit će uzvratni okršaj najvećeg regionalnog rivalstva između aktualnog prvaka u lakoj kategoriji Francisca Barrija Croate i Vase Psihopate Bakočevića.

Usporedba radi to je kao da se u UFC-u radi o mitskom okršaju Conora McGregora i Khabiba Nurmagomedova. Croata je tu Khabib, odličan na parteru te posvećen treningu dok je Vaso brbljavac i odličan u borbi na nogama.





Veliki favorit

Njihova prva borba prije dvije godine završila je antiklimaksom jer je crnogorski borac ozlijedio nogu već pri prvom udarcu, a Barrio je to iskoristio, uhvatio ga za vrat i gušio.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Fight Nation Championship (@fnc_mma)









“Dobar meč za publiku. Mislim da će meni to biti jedan od lakših mečeva u zadnje vrijeme. Spreman sam, spremam se kao da se borim za svjetsku titulu. Mislim da ću biti odlično pripremljen za tu borbu” rekao je za Gol.hr hrvatski borac.

Barrio će u Beogradu imati osiguranje 24 sata dnevno: “Za to je sve kriv Vaso, stavlja mi u usta riječi koje nisam izgovorio. Idem spreman na sve, sad što će biti s publikom, hoće li biti problema, ne znam, ali učinit ćemo sve što je u našoj moći da mi netko ne naudi fizički. Najveći rizik će biti ulazak u ring i izlazak iz njega, pazit će na mene da mi netko ne baci staklenu bocu na glavu, da se netko ne pokuša ušuljati do ringa i ne napadne me. Najveći problem, smatram, bit će po završetku borbe, ljudi će biti u euforiji i tu se treba paziti.”

Susreli su se u Puli gdje je meč i dogovoren: “Zašto? Vrijeđao me, vrijeđao je moju obitelj i postavio me kao negativca u cijeloj ovoj priči. Zato mu planiram skinuti glavu i tek onda možemo popiti kavu. Možda nećemo popiti kavu, ali možemo se rukovati i popričati i to će biti to, ali nikad nećemo biti prijatelji.”









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli SALE (@sasa_drobac)

Vaso je pomalo van forme te se više posvetio YouTube karijeri i Barrio se trebao boriti protiv Save Lazića, ali: “Ne, nije. Za ovaj meč ću dobiti puno veći honorar, nego da sam se borio sa Savom. Meni to odgovara, ali ako je njima to okej… S Vasom se trebao boriti moj momčadski kolega iz zagrebačkog ATT-a Filip Pejić i da je on bio spreman, ja bih odbio Bakočevića, ali ovako je dogovoren naš uzvrat. Savo se želio boriti protiv mene u Beogradu, ali Vaso je uskočio i uzeo mu borbu. Da je pravi mangup, pustio bi nas dvojicu i poslije se borio protiv mene.“

Francisco “Croata” Barrio, rođen je u Argentini, a otac mu je Rodolfo Barrio Saavedra. On je u Hrvatsku došao za vrijeme Domovinskog rata i odmah se pridružio 4. gardijskog brigadi HV-a i Hrvatskom vijeću obrane te zaradio nadimak – Argentinac. Ubrzo, postao je veliki prijatelj generala Ante Gotovine.