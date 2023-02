SIN SRPSKE LEGENDE OKREĆE LEĐA SRBIJI! Tata je rođen u Hrvatskoj, mladi Andrej ima svojeg favorita

Borba za talente je bespoštedna na svjetskoj reprezentativnoj sceni u slučaju da nadareni igrač ima priliku birati, a jedna takva priča ovih je dana aktualna u hrvatskom susjedstvu, u obiteljskoj priči velike srpske sportske zvijezde rođene u Hrvatskoj, u Požegi.

U fokusu u Srbiji našao se mladi sin Predraga Stojakovića, rođenog Požežanina koji je ostavio trag u NBA ligi, ponajprije u dresu Sacramento Kingsa. Njegovim putem sada ide 18-godišnji Andrej, mladi talent koji ima mogućnost biranja nacionalne momčadi za koju će igrati, a njegove riječi govore da u svojim planovima okreće leđa Srbiji.

Andrej Stojaković to je naznačio dok je u SAD-u govorio o dolazećim izazovima na parketu. Spomenuo je kalifornijski grad u kojem je otac bio sjajan igrajući za Kingse, a mladi Andrej ondje je bio u akciji na parketu u srednjoj školi u Sacramentu, ali mladić se dotaknuo i zemlje u kojoj je 2004. godine rođen u Solunu.

“Veselim se izlasku na teren i predstavljanju Sacramenta i Grčke. Jako sam uzbuđen”, kazao je mladić, spominjući svojeg klupskog i nacionalnog favorita.

"I'm looking forward to getting out there and representing Sacramento and Greece, I'm super excited."

"I'm looking forward to getting out there and representing Sacramento and Greece, I'm super excited."

Jesuit's Andrej Stojakovic receives his McDonald's All-American jersey

— Michelle Dapper (@KCRAdapper) February 17, 2023