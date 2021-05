ŠIMUNIĆ ŽESTOKO NAPAO SOSU! Legendarni Hrvat nikako nije štedio riječi na račun ‘bjegunca’!

Autor: G.I.Š.

Borna Sosa apsolutna je tema broj jedan i dalje u hrvatskom sportskom medijskom prostoru. Igrat će za Njemačku, tako bi on to hrio barem, a na tu temu, za CroatianSports.com, oglasio se Josip Šimunić izbornik.

Kao rođeni Australac odabrao je Hrvatsku reprezentaciju tako da Sosin potez nije dočekao s odobravanjem:

”Za mene je ovo iskreno razočaravajuća vijest! Borna je bio u sustavu hrvatskog nogometa sedam ili osam godina, nastupao za sve mlađe dobne skupine reprezentacije i sljedeći prirodni korak bio je njegov nastup za seniorsku momčad. Samo on zna zašto se odlučio na ovakav korak. Za mene je to veliko razočaranje”, rekao je Joe na početku intervjua.

Ja sam odabrao Hrvatsku

”Iza njega je sjajna sezona. Po dolasku u Njemačku malo se patio, nije se mladom igraču lako adaptirati na tešku ligu po dolasku iz hrvatskog prvenstva, ali sad igra vrlo, vrlo dobro. Drago mi je zbog njega zbog toga”, pohvalio je Sosu Šimunić pa nastavio:

“A zašto je odabrao Njemačku, to zna samo on. Bilo je samo pitanje vremena kad će dobiti poziv za A reprezentaciju, no ili je bio nesretan što poziv nije dobio ranije ili ga je netko, po mom mišljenju, jako loše savjetovao.”

”Ako si rođen i odgojen u Hrvatskoj, ako imaš hrvatsko naslijeđe, onda je po meni normalno da igraš za Hrvatsku. Ja sam rođen u Australiji, a roditelji su mi Hrvati. Mogao sam birati za koju ću od tih reprezentacija igrati. Osjećao sam se kao Hrvat i zato sam odabrao hrvatsku reprezentaciju. Na prvi nastup za reprezentaciju sam čekao više od pet godina. Isplatilo se. Koliko ja shvaćam, ovaj dečko nema puno veze s Njemačkom osim što ondje igra. Meni to nema smisla. Njemačka nije napravila ništa pogrešno, vodi se svojim interesima i to je u redu. Ali razočaravajuće je. Po meni to nije dobra odluka, ali on ju je donio i ja mu zaista želim sve najbolje.”

Novac nije vrijedan









Joe je komentirao i Sosin odgovor kako je njegova odluka bila poslovnog karaktera.

”Poslovne odluke mogu biti dobre i loše. Po meni je ovo loša odluka. Ali što u ovom kontekstu znači poslovna odluka? Hoće li zbog nje imati više sponzora u Njemačkoj? Po meni je to sramotna odluka. Ne mogu reći koliko sam razočaran, ali što se tu može napraviti? Toliko puno ljudi dalo je svoje živote za ovu zastavu i zemlju, a netko tko je prošao kroz cijeli HNS-ov sustav donese ovakvu odluku. Ne kritiziram ga, on je dobar dečko i vrlo dobar igrač, ali po meni je donio krivu odluku”, rekao je Šimunić pa jasno poručio:

”Ne možete nekoga moliti da igra za reprezentaciju. Tko to ne želi, može ići, sretno mu. Mislim da je loše savjetovan. Nikakav novac nije vrjedniji od nastupa za hrvatsku reprezentaciju, to je nemoguće. Sretno mu!”

I meni su nudili Njemačku









Na kraju Šimunić je zaključio kako je to loša odluka i da će sam Sosa snositi konsekvence njegove odluke.

”Morat će živjeti s odlukom koju je donio. Nitko mu ništa neće napraviti kad dođe u Hrvatsku, nismo divljaci. Ja na to gledam kao na nogometnu odluku i po meni je ona loša. Mnogo je u njega uloženo, vremena, energije, treninga, svega, a on se odlučio za Njemačku. Ja pretpostavljam da on i dalje voli Hrvatsku.”

Joe Šimunić otkrio je kako su i njega zvali u Elf:

”Nitko nema razloga biti uzrujan. Slušajte, mene su neslužbeno pitali želim li igrati za njemačku reprezentaciju. Puno hvala, ali ne znam kako je to moguće. Ja sam Hrvat rođen u Australiji, ne mogu igrati za Njemačku. Meni je to normalno, ali 20 godina kasnije je to za nekog drugačiji scenarij. Meni se san ostvario igranjem za hrvatsku reprezentaciju”, zaključio je Šimunić.