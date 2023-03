‘ŠIMIĆ NEK PRVO POTPIŠE UGOVOR PA ĆEMO RAZGOVARATI’ Čačić unatoč još jednom kiksu ne osjeća pritisak

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Istra je u odgođenoj utakmici 12. kola SuperSport HNL-a pobijedila Dinamo 1:0 i skočila na četvrto mjesto. Puljani su do pobjede došli prekrasnim golom Matheusa u 90. minuti i potvrdili krizu Dinama.

Čačić je nakon utakmice izjavio: “Devedeset minuta smo nastojali izvući maksimum, ali nažalost dobili smo nula bodova i poraz u zadnjoj minuti. Sada je teško na brzinu analizirati, ali činjenica je da smo težili doći do rezultata, imali šanse koje nismo iskoristili, a domaćin je bio organiziran i spreman zaprijetiti.”

Rekao je i što je problem: “Fali nam realizacija. Imali smo čak i dobre situacije. Nedostaje nam malo više kod prekida i kornera odlučnosti i koncentracije jer na ovakvim terenima to može biti jako važno. Tekško se na ovakvim terenima ušetati u gol s loptom. Htjeli smo, ali izvedba nije bila dobra.”





Garcia “bocnuo” Čačića

Za kraj je komentirao i priče o otkazu i Dariju Šimiću: “Čega da se bojim? Imam previše godina. Zna se čega se bojim najviše. On prvo mora potpisati ugovor i mora znati koji mu je dijapazon u klubu. Naravno da ćemo razgovarati.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝑷𝒓𝒗𝒂 𝑯𝒓𝒗𝒂𝒕𝒔𝒌𝒂 𝑳𝒊𝒈𝒂 (@prvahrvatskaliga)









Nakon šoka protiv Gorice Istra se uspjela pribrati, a sretan je Gonzalo Garcia nakon velike pobjede: “Fantastična pobjeda za nas protiv najbolje momčadi u ligi. Nije bilo lako, branili smo se puno, patili smo, ali smo uspjeli zabiti sjajan gol. Lijepo je vidjeti da su svi sretni i na tribinama i na terenu, jako sam sretan.”

Sjajnu večer imao je vratar Istre: “Majkić je fantastičan golman, volim ga. Nije mu uvijek najugodnije sudjelovati u stvaranju napada i danas je napravio jednu pogrešku, ali to je moja pogreška jer ga ja tjeram da to radi. Uči, napreduje i sjajan je. Bitka za Europu? Nije to naša bitka, ali ako smo ovako dugo tu gdje jesmo, onda možda tu i pripadamo.”

Za kraj je malo “bocnu” Antu Čačića: “Ovdje je jako teško igrati svakome i protiv momčadi kao što smo mi, koja je dobro organizirana. Teško je spojiti akciju s par dobrih paseva, teren nije najbolji i jasno je da Dinamu nije odgovarao, kao što mu nije odgovarao ni onaj u Šibeniku. Slažem se da je teren loš, ali loš je i nama iako je jasno da je teže igrati Dinamu s njegovom igrom nego nama s našom.”