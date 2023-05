‘SILOVAO ME ŠEST PUTA, KALAŠNJIKOV MI JE USMJERIO U GLAVU’! Bivša supruga optužila poznatog sportaša, brutalno mu se osvetila

Ružan i težak bio je završetak ljubavne veze nekadašnjeg teškaškog svjetskog prvaka Andyja Ruiza i njegove tadašnje supruge, a za ovog borca meksičkih korijena koji je postao prvi boksački svjetski prvak podrijetlom iz te velike sportske zemlje, sve je ovih dana postalo još i gore.

Razlog za to leži u objavi na Ruizovom profilu na Twitteru, a ondje je stajalo niz teških stvari o njemu napisanih tako kao da se radi o njegovu priznanju da je ‘zaglibio’.

“Želim podijeliti s vama kakav je moj život ‘iza kulisa’. Volim piti kodein i cijeli dan pušim travu. Volim i zvati prostitutke”, stoji u navodnim Ruizovim riječima, u objavi koja je kasnije bila obrisana.

Spominje se uzimanje opijata, spominje se marihuana, tu su i prostitutke, a uza sve to, bio je u ‘tvitu’ i dodatak da Ruiz nakon toga ide u čišćenje kako ne bi pao na dopinškom testu.

‼️ Astonishing now-deleted tweet from someone who gained access to Andy Ruiz’s account today and made a series of allegations against him… pic.twitter.com/Q5H4RiCd9W

Ovo šokantno ‘priznanje’ dobilo je kasnije i pozadinu priče, s Ruizovim riječima da ga je napala bivša supruga.

Ženu s kojom je bio u vezi, Juliju Lemus, prozvao je da mu je hakirala profil na Twitteru i ondje objavila njegovo navodno priznanje, a sve što je ondje pisalo o opijatima, travi i prostitutkama je opovrgnuo.

‼️ Andy Ruiz confirms he was hacked by his ex as he denies the allegations posted on his Twitter account today…

