ŠIBENIK PAO U KRANJČEVIĆEVOJ! Lokosi bliže Europi, Šibenik u grčevitoj borbi za opstanak

Lokomotiva i Šibenik otvorili su 30. kolo SuperSport HNL-a u Kranjčevićevoj, a domaćin je odnio minimalnu pobjedu od 1:0 i time se približio borbi za Europu.

Utakmica je bila od velikog značaja za Šibenik, koji je u proljetnom dijelu izgubio prednost koju je imao pred Goricom, a današnjim porazom čeka ga grčevita borba za opstanak u društvu najboljih.

Utakmicu je odlučio kasni gol Indrita Tucija, koji je ušao u drugom poluvremenu i golom u 80. minuti donio pobjedu Lokosima, a velike probleme Šibenčanima.

LOKOMOTIVA WIN!

A late winner from Indrit Tuci is enough to get the home side the 3 points and leave Šibenik empty handed for another week.#HNL pic.twitter.com/4p5p6pkBBW

— Croatian Football 🥉🇭🇷 (@CroatiaFooty) April 21, 2023