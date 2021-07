SESTRA NOGOMETAŠA KOJI JE POGINUO POKUŠALA SI ODUZETI ŽIVOT! Djevojka je u kritičnom stanju

Sestra nažalost prerano preminulog nogometaša Emiliana Sale pokušala je sebi oduzeti život. Romina Sala nalazi se u kritičnom stanju i doktori se bore za njen život, prenose svjetski mediji.

Hospitalizirana je u Santa Feu, u bolnici Jose Maria Cullen.

29-godišnjakinja u utorak u jutarnjim satima primljena u bolnicu zbog intoksikacije tabletama i zbog znakova vješanja. U kritičnom je stanju i spojena je na respiratornu podršku.

Emiliano Sala’s sister ‘in critical condition after attempting to take her own life’ two years after his death https://t.co/T5oae1q4t3

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 7, 2021