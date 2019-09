SERIJA OTKAZA NA BLISKOM ISTOKU: Dva bivša trenera Dinama u isto vrijeme dobila otkaz

Nakon što je Romeo Jozak dobio otkaz na klupi Kuvajta zbog poraza 3:0 protiv Australije u utakmici drugog kola azijskih kvalifikacija za odlazak na SP u Kataru 2022. godine, ta je sudbina zadesila i naša dva trenera, i to nakon utakmice njihovih klubova.

Naime, Branko Ivanković i Mario Cvitanović dobili su otkaze nakon susreta njihovih klubova Al Ahlija i Al Wehde. Iako je Cvitanovićeva momčad pobijedila 2:1 na gostovanju kod Ahlija, to nije bilo dovoljno da hrvatski stručnjak zadrži radno mjesto. Branko Ivanković dobio je otkaz odmah nakon utakmice, pete na klupi tog kluba. Saznao je to od tv-reportera.

Branko Ivankovic sacked by Al Ahli Saudi after their home defeat by Al Wahda. He left #Persepolis less than 3 months ago#الأهلي #Iran #AHLIFC #PersianGulf⚽#لیگ_برتر #ایران 🇮🇷 #خلیج‌_فارس https://t.co/Acoh3XZUbK

— Iran #TeamMelli 🇮🇷 (@iranteammelli) September 14, 2019