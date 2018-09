Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images

SERIE A Mandžukić zabio Parmi, Juventusu cijeli plijen

Nije lako bilo Ronaldu i družini, no povjeda je izborena u dramatičnim okolnostima

Hrvatski nogometaši Mario Mandžukić i Ivan Perišić bili su ključni igrači u pobjedama Juventusa i Intera u susretima trećeg kola talijanskog prvenstva.

Juventus je na gostovanju pobijedio Parmu 2-1, dok je Inter slavio u Bologni 3-0, a Mandžukić i Perišić su upisali po pogodak i asistenciju. Obojica su se tako upisala u strijelce i drugo kolo uzastopce nakon što je napadač Juventusa prošlog tjedna zabio u pojedi protiv Lazija (2-0), a krilo Intera u remiju protiv Torina (2-2).

Mandžukić je postigao pogodak na stadionu Ennio Tardini već u drugoj minuti utakmice. Juan Cuadrado je ubacio s desne strane, a Mandžukić pucao glavom, no pogodio je braniča Simonea Iacoponija u leđa, nakon čega se lopta sretno odbila do hrvatskog napadača koji nije propustio poklon postigavši pogodak za vodstvo ‘Stare dame’. Bio je to njegov 36. gol za Juventus.

U nastavku prvog poluvremena Parma je bila bolja i izjednačila je u 33. minuti preko Gervinha. Ipak, u drugom poluvremenu talijanski prvak je ubacio u brzinu više i u 58. minuti gosti su ponovo poveli. Douglas Costa je lijepo uposlio Mandžukića koji je petom asistirao Matuidiju, a ovaj zabio pod gredu u bliži kut suparničkog gola.

Mandžikić je na terenu proveo cijeli susret, baš kao i Cristiano Ronaldo koji je odigrao još jednu blijedu predstavu u dresu talijanskog velikana.

Sjajnu predstavu pružio je i Ivan Perišić u Interovoj pobjedi 3-0 protiv Bologne.

Gosti su poveli u 66. minuti golom Radje Nainggolana koji je odlično pucao unutar kaznenog prostora nakon asistencije Mattea Politana. Inter je utakmicu prelomio u 82. minuti golom Andrea Candreve nakon sjajnog Perišićevog proigravanja. Akciju je započeo Marcelo Brozović uposlivši Matiasa Vecina koji je gurnuo loptu Perišiću na krilo, a ovaj sjajnom loptom uposlio Candrevu za vodstvo 2-0.

Odličan nastup Perišić je okrunio u 84. minuti drugim golom ove sezone. Nakon što je primio loptu u kaznenom prostoru, Perišić je ‘slomio’ braniča Federica Mattiella te potom pogodio gornji desni kut.

Hrvatski reprezentativac je zabio i prošlo kolo u remiju protiv Torina (2-2), a bio je to njegov 32. gol u dresu “Nerazzurra”. Perišić i Brozović su odigrali cijeli susret, dok Šime Vrsaljko nije nastupio.

Juventus s tri pobjede iz tri kola vodi na ljestvici, dok je drugi Napoli sa šest bodova i utakmicom manje. Šest bodova i susret manje ima i SPAL na trećoj poziciji. Inter je nakon prve pobjede sezone skočio na sedmo mjesto sa četiri boda.

REZULTATI

Parma – Juventus 1-2 (Gervinho 33 / MANDŽUKIĆ 2, Matuidi 58)

Bologna – Inter 0-3 (Nainggolan 66, Candreva 82, PERIŠIĆ 84)

U petak:

Milan – Roma 2-1 (Kessie 40, Cutrone 90+5 / Fazio 59)

U nedjelju:

Fiorentina – Udinese

Atalanta – Cagliari

Chievo – Empoli

Lazio – Frosinone

Sampdoria – Napoli

Sassuolo – Genoa

Torino – SPAL

LJESTVICA

1. Juventus 3 3 0 0 7 3 9

2. Napoli 2 2 0 0 5 3 6

3. SPAL 2 2 0 0 2 0 6

4. Atalanta 2 1 1 0 7 3 4

5. Sassuolo 2 1 1 0 3 2 4

6. Udinese 2 1 1 0 3 2 4

7. Inter 3 1 1 1 5 3 4

8. Roma 3 1 1 1 5 5 4

9. Fiorentina 1 1 0 0 6 1 3

10. Genoa 1 1 0 0 2 1 3

11. Empoli 2 1 0 1 3 2 3

12. Milan 2 1 0 1 4 4 3

13. Torino 2 0 1 1 2 3 1

14. Cagliari 2 0 1 1 2 4 1

15. Parma 3 0 1 2 3 5 1

16. Frosinone 2 0 1 1 0 4 1

17. Bologna 3 0 1 2 0 4 1

18. Sampdoria 1 0 0 1 0 1 0

19. Lazio 2 0 0 2 1 4 0

20. Chievo 2 0 0 2 3 9 0