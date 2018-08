SERIE A: Inter s Perišićem vodio 2-0 a na kraju se borio za bod, Fiorentina zabila šest golova

Inter je odigrao fantastično prvo poluvrijeme nakon kojeg je vodio 2-0, no očajan nastavak u kojem su gosti izjednačili i bili korak do pobjede.

Nogometaši Intera razočarali su svoje navijače i u susretu drugog kola talijanskog prvenstva. Nakon što su na otvaranju Serie A izgubili od Sassuola, u drugom kolu su na svom travnjaku odigrali 2-2 protiv Torina.

Inter je započeo utakmicu s trojicom hrvatskih reprezentativaca u prvom sastavu. Od prve minute zaigrali su Ivan Perišić, Marcelo Brozović i Šime Vrsaljko. I upravo je Perišić doveo “Nerazzurre” u šestoj minuti. Nakon dugačke lopte Mauro Icardi je kod korner zastavice uputio prizemnu loptu u kazneni prostor, a na nju je naletio Perišić i zakucao je za vodstvo. U 32. minuti među strijelce se upisao Stefan de Vrij i u tim se trenucima činilo kako će Torino teško stradati.

Međutim, u drugom dijelu Inter je nestao s terena, a Torino je dominirao. U 55. minuti je smanjio Andrea Belotti, a u 68. je izjednačio Meite. Gosti su potom imali još nekoliko prilika, no Samir Handanovič nije dozvolio još veće izjednačenje. U posljednjim trenucima susreta Perišić je mogao i do drugog gola, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora sjajno je obranio Salvatore Sirigu. Perišić i Brozović su odigrali cijeli susret, dok je Vrsaljko igrao do 72. minute.

Fiorentina je otvorila prvenstvo uvjerljivom 6-1 pobjedom protiv Chieva. ‘Viole’ nisu igrale prošlog kola protiv Sampdorije jer je utakmica bila odgođena i očito im je dobro došlo sedam dana pauze. Domaćin je dominirao od prve minute odigravši sjajno svih 90 minuta. Strijelci su bili Nikola Milenković (8), Gerson (42), Marco Benassi (49, 90), Federico Chiesa (72) i Giovanni Simenone (90+3), dok je gol za goste zabio Nenad Tomović (76). Za Fiorentinu je od 74. minute zaigrao Marko Pjaca dok Adrian Šemper nije nastupio za goste.

Cagliari i Sassuolo su odigrali 2-2, nakon što su gosti izjednačili iz kaznenog udarca u devetoj minuti sudačke nadoknade. Oba gola za domaći sastav zabio je Leonaro Pavoletti (10, 73), a kod drugog mu je asistirao Filip Bradarić koji je ušao u igru nekoliko minuta ranije. Za Cagliari je cijeli susret odigrao bivši hrvatski reprezentativac Darijo Srna, dok Marko Pajač nije ulazio u igru. Golove za goste zabili su Domenico Berardi (53) i Kevin Prince Boateng (90+9-11m)

Na ljestvici vode Juventus, Napoli i SPAL sa po šest bodova. Inter je na 11. mjestu s jednim bodom, dok je Milan na 17. mjestu bez bodova, ali i s utakmicom manje.

REZULTATI

Inter – Torino 2-2 (PERIŠIĆ 6, de Vrij 32 / Belotti 55, Meite 68)

Fiorentina – Chievo 6-1 (Milenković 8, Gerson 42, Benassi 49, 90, Chiesa 72, Simenone 90+3 / Tomović 76)

Genoa – Empoli 2-1 (Piatek 6, Kouame 18 / Mraz 90+4)

SPAL – Parma 1-0 (Antenucci 49)

Udinese – Sampdoria 1-0 (de Paul 9)

Frosinone – Bologna 0-0

Cagliari – Sassuolo 2-2 (Pavoletti 10, 73 / Berardi 53, Boateng 90+9-11m)

U subotu:

Juventus – Lazio 2-0 (Pjanić 30, MANDŽUKIĆ 75)

Napoli – Milan 3-2 (Zielinski 53, 67, Mertens 80 / Bonaventura 15, Calabria 49)

U ponedjeljak:

Roma – atalanta

LJESTVICA

1 Juventus 2 2 0 0 5 2 6

2 Napoli 2 2 0 0 5 3 6

3 SPAL 2 2 0 0 2 0 6

4 Sassuolo 2 1 1 0 3 2 4

5 Udinese 2 1 1 0 3 2 4

6 Fiorentina 1 1 0 0 6 1 3

7 Atalanta 1 1 0 0 4 0 3

8 Genoa 1 1 0 0 2 1 3

9 Roma 1 1 0 0 1 0 3

10 Empoli 2 1 0 1 3 2 3

11 Inter 2 0 1 1 2 3 1

12 Parma 2 0 1 1 2 3 1

13 Torino 2 0 1 1 2 3 1

14 Bologna 2 0 1 1 0 1 1

15 Cagliari 2 0 1 1 2 4 1

16 Frosinone 2 0 1 1 0 4 1

17 Milan 1 0 0 1 2 3 0

18 Sampdoria 1 0 0 1 0 1 0

19 Lazio 2 0 0 2 1 4 0

20 Chievo 2 0 0 2 3 9 0