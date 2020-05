SER GREGOR IZ IGRE PRIJESTOLJA POSTAVIO SVJETSKI REKORD: Od zemlje odvojio pola tone!

Islandski strongman i glumac Hafthor Bjornsson postavio je u subotu novi svjetski rekord u mrtvom dizanju, podigavši 501 kilogram tijekom događaja koji je izravno prenošen putem ESPN-ova profila na Twitteru.

Bjornsson je slavu stekao glumeći Ser Gregora ‘Planinu’ Cleganea u “Igra prijestolja”. Od subote je i vlasnik svjetskog rekorda, koji je od 2016. držao Britanac Eddie Hall, prvi čovjek koji je uspio podići 500 kg.

Bjornsson je u teretani Thor’s Power Gym na Islandu podigao šipku koja se savijala pod velikim teretom i držao je dvije sekunde odignutu od podloge.

501 KG goes up. Hafthor Julius Bjornsson is your new world record holder in the deadlift. pic.twitter.com/APlYjJqQAf

— Seth Petarra (@SethPetar) May 2, 2020