HRVATICA ‘ZAPALILA’ SARAJEVO! Hana (18) senzacionalnom serijom do europskog trofeja, protivnice su samo padale

Uskrsna nedjelja ostat će u posebno lijepom sjećanju jednoj mladoj hrvatskoj sportašici, 18-godišnjoj Hani Arapović, koja je došla do naslova europske prvakinje u društvu konkurentica među kojima ima i veliki broj starijih, s većim iskustvom u rukama.

Mlada hrvatska stolnotenisačica je srušila sve prepreke na Europskom prvenstvu mlađih seniorki, u konkurenciji do 23 godine, na natjecanju održanom u Sarajevu.

Opisala prve dojmove

Nakon pobjede, nova europska prvakinja među mlađim seniorkama je za Hinu približila svoje prve dojmove.

“Pokušala sam biti što sam smirenija tijekom finala. Igrala sam do zadnjeg poena kao da je riječ o početku meča. Uspjela sam tijekom cijelog susreta imati punu kontrolu. Na tri prethodna EP-a do 15 i do 19 godina izgubila sam u četvrtfinalu. Ovo mi je prva medalja i jako sam ponosna”, rekla je nakon velikog uspjeha.

Puno veselja osigurala je mlada hrvatska sportašica koja je do sada već bila europska prvakinja u juniorskoj konkurenciji, u parovima, a prošle godine osvojila je europski ‘Top 10’. Sada je u rukama i najsjajnije europsko odličje u pojedinačnoj konkurenciji.

Njezin put je tek na početku, u kolovozu će proslaviti 19. rođendan, a osim na natjecanjima, do sada je zablistala i kao jedna od prezenterica na svojedobnom okupljanju najboljih u Hrvatskoj, na proglašenju najboljih sportaša i sportašica u godini na kraju 2019. u organizaciji Sportskih novosti, s nadom da se i ona jednog dana može naći među dobitnicima vrijednog priznanja.