SENZACIONALNA SARA KOLAK POMELA KONKURENCIJU NA HANŽEKOVIĆEVOM MEMORIJALU!

Autor: Mario Lacković

Naša Sara Kolak na najbolji mogući način najavila je nadolazeće Svjetsko prvenstvo koje će se održati u Dohi. Ona je na domaćem terenu, na popularnom Hanžeku pomela konkurenciju bacivši u prvoj seriji koplje čak 66.42 metra postavivši novi rekord mitinga.

Prvi hitac letio je do 65.82 metra kojim je najavila pohod na tron. Bio je to novi rekord mitinga i njezin najbolji hitac sezone. Bio je to hitac kojim je u potpunosti izbacila konkurenciju poručivši im da je ovo njezin teren.

U trećoj seriji ponovno je dobacila je do novog rekorda mitinga. Koplje je poletjelo do 66.42 metra i s time je još više povećala prednost. Bio je to njezin najbolji rezultat sezone i tek dva metra manje od njezinog osobnog rekorda koji iznosi 68.43 metra.

U četvrtoj i petoj seriji vidio se umor, ali konkurencija ju nije mogla ugroziti te je u zadnjoj seriji hicem od 52.70 metara potvrdila pobjedu na mitingu.

“Puno hvala na čestitkama. Ovo sam dugo čekala, jako sam zadovoljna. Sretna sam što se ovo dogodilo u Zagrebu. Trudim se jako, imam jako puno posla, ali neki detalji su se počeli poklapati. Drago mi je da se opet smijem nakon natjecanja”, rekla je Sara Kolak.

Sara je dva puta uspjela rušiti rekord mitinga koji je bio star 19 godina.