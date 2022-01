SENZACIJA U OSIJEKU: Momčad koja tvrdi da može biti prvak užasnula svoje navijače

Autor: Andrija Kačić Karlin

To je baš veliko iznenađenje na startu nastavka Prve hrvatske nogometne lige. Naime, nogometaši Slavena Belupa kao popsvemašnji autsajderi u susretu su 21. kola Prve HNL šokantno su kao gosti u Gradskom vrtu svladali Osijek sa 2-1 (0-0). Gosti iz Koprivnice poveli su sa 2-0 golovima Lovre Zvonareka (49) i Tomislava Božića (68), a za domaće je smanjio novi igrač u njihovim redovima Mijo Caktaš (74), koji je u utakmicu ušao kao pručuva.

Koprivničani su bili bolji suparnik i u prvih 45 minuta, no do prednosti su stigli početkom nastavka. Bosec je uputio dugu loptu sa svoje polovice, a u kaznenom prostoru domaćih Zvonarek se bolje snašao od Škorića te zatim mirno prizemnim udarcem sa 10-ak metara svladao Ivušića. Sredinom nastavka Slaven je povećao svoju prednost, Caimacov je izveo udarac iz kuta, a u skoku pred domaćim vratima najviši je bio Božić i glavom zatresao mrežu. Odmah po primlenom drzugom pogotku, pomoćni trener Osijeka Rene Poms, koji je mijenjao Nenada Bjelicu zbog smrtnog slučaja, u igru je uveo najveće pojačanje u zimskom prijelaznom roku Caktaša, a taj je potez donio rezultat. Vratar gostiju Sušak obranio je udarac glavom Fućaka, no na odbijanac najbrže je reagirao upravo Caktaš i vratio nadu svojoj momčadi.

Osijek je tako ostao treći na ljestvici sa 40 bodova, koliko imaju i vodeći Dinamo i Rijeka, koji će igrati derbi nedjelju, Slaven Belupo je na osmom mjestu s 22 boda.