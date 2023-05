SENZACIJA RIMA NA HRVATA! Mladi Mađar srušio drugog na svijetu

Najveća senzacija ove godine na ATP Touru dogodila se u drugom kolu Mastersa u Rimu, gdje je mađarski tenisač Fabian Marozsan pobijedio drugog igrača svijeta Španjolca, Carlosa Alcaraza s 2:0 u setovima.

Mađarski tenisač došao je iz kvalifikacija, trenutno se nalazi na 135. mjestu, igra po prvi puta u glavnom ždrijebu nekog ATP turnira i odmah je pobijedio drugog, a od sljedećeg tjedna prvog igrača svijeta.

“Nije lako nešto reći, jako sam, jako sretan. Nisam ovo mogao zamisliti. Bio je to sinoć moj san sinoć koji se ostvario. Samo sam želio učiniti nešto posebno, možda osvojiti nekoliko gemova ili nešto slično, a sada sam upravo pobijedio svjetskog broja dva”, rekao je nakon meča Marozsan.

First career ATP Tour main draw in Rome ✔️

The first Hungarian male to reach the last 16 in 42 years 🇭🇺

Defeats World No. 2 Carlos Alcaraz 🤯

This is your moment, Fabian Marozsan ⭐️@InteBNLdItalia | #IBI23 pic.twitter.com/8YkuOjSHRA

