SENZACIJA IZ MAKSIMIRA! Modri traže rješenje u napadu za pet milijuna eura

Iako je u većini zemalja Europske unije prijelazni rok završio zadnjeg dana siječnja, u Hrvatskoj isti traje do 15. veljače pa je moguće da još neki igrač sleti u SS HNL.

Tako je po novinaru Billu Eshunu Dinamo ponudio pet milijuna eura za Bernarda Tekpeteyja, 25-godišnjeg napadača iz Gane.

Tekpeteyja trenutno igra u Bugarskoj za Ludogorec, a Dinamo ga se dobro sjeća iz 3. pretkola Lige prvaka, kada ime je zabio gol u Bugarskoj.

I understand that Dinamo Zagreb have offered €5 million for the services of Bernard Tekpetey ahead of the Croatian league transfer deadline (15th February).

But Shakhtar Donetsk are coming in with firm interest.

Where would Tekpetey 🇬🇭 end up? pic.twitter.com/RH06JIjVHU

— Bill Eshun (@Bill_Eshun) February 12, 2023