SENZACIJA: Četvrtoligaš žestoko uzdrmao ‘grogirani’ Bayer

Nakon tri poraza u posljednje četiri utakmice u 1. Bundesligi, Bayer Leverkusen doživio je novo gorko razočaranje, ovog puta još gore od prvoligaških.

Bayer je u osmini finala Kupa Njemačke nakon produžetaka s 2:1 izgubio od Rot-Weiss Essena, koji igra u njemačkoj Regionalnoj ligi Zapad, u četvrtom rangu tamošnjeg klupskog nogometa.

Četvrtoligaš je došao do slavlja u utakmici u kojoj su svi golovi pali u produžecima. Bayer je poveo zaslugom Jamajčanina Leona Baileyja (105′), a preokret su režirali Oguzhan Kefkir (108′) i Simon Engelmann (117′).

Tin Jedvaj pratio je cijelu utakmicu s klupe Bayera.

Još jedna utakmica osmine finala otišla je do produžetaka, ali i do penala. Nakon što je u 16-ini finala došao do senzacije protiv Bayerna, Kiel je u dvoboju drugoligaša na koncu s 2:1 slavio protiv Darmstadta.









Prije odluke pucanjem penala, za Kiel je zabio Janni-Luca Serra (58′), dok je strijelac za Darmstadt bio Serdar Dursun (86′).

Penali su imali čak devet serija. Darmstadt je skupo stajao neiskorišteni pokušaj Skarkea, nakon kojeg je Lorenz donio Kielu ulazak u četvrtfinale.