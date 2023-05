SENATOR VATRENIH IMA RAZLOGA ZA SLAVLJE! Juventus, UEFA, Bayern poslali čestitku Mandžukiću

Koliko smo puta poslije srebra iz Rusije poželjeli da je na terenu Mario Mandžukić, igrač koji je svojim srcem i zalaganjem bio motor Vatrenih, Juventusa, Bayerna, Atletica i Dinama.

Senatora Vatrenih danas su se, na njegov 37. rođendan sjetili baš svi i nema kluba u kojem je igrao super Mario, da mu nije poželio sve najbolje na današnji dan.

Ipak nekako se čini da je Mario najveći trag, što se klupskog nogometa tiče, ostavio u Italiji, ponajprije u Juventusu pa puno manje u Milanu te je tako novinar Andrea Losapio posvetio tekst našem napadaču.

Sjajna karijera

“Fantastičan u Juventusu, malo slabiji u Milanu. To je priča Marija Mandžukića, jednog od najboljih napadača svoje generacije sposobnog biti devetka i neumorni igrač koji pritišće s krila. Počeo je kao veznjak u mladoj momčadi Marsonije. Potom je otišao u NK Zagreb, drugi klub glavnog grada Hrvatske, prije no što je potpisao za Dinamo kao potencijalna zamjena za Eduarda. U Dinamu se istaknuo kao strijelac, pogodivši u debiju protiv Šibenika, a zatim i Ajaxa u Europi”, počinje svoj tekst talijanski novinar i nastavlja:

“Nakon tri odlične sezone preselio se u Njemačku, u Wolfsburg, gdje mu je konkurencija bio Edin Džeko. Nije se probio kod trenera Stevea McClarena i Pierrea Littbarskog, sve dok nije došao Felix Magath kod kojeg je Mandžukić sazrio kao nogometaš i pokazao disciplinirano ponašanje, dok je ranije bio relativno netolerantan”, opisuje put Madžukića Losopio i dodaje:

“Tada je počeo njegov rast. Zahvaljujući postizanju 12 pogodaka u drugoj sezoni dobio je poziv Heynckesova Bayerna. Dvije godine kasnije otišao je u Atletico Madrid kako bi zamijenio Diega Costu, dok je 2015. stigao u Juventus za 19 milijuna eura.”

Legenda Juventus

“U crno-bijelom dresu odigrao je 162 utakmice i postigao 44 pogodak, s time da je dvaput imao dvoznamenkasti učinak u ligi. Mandžukić nije dobar posao radio samo u kaznenom prostoru, već je rješavao prljave situacije. Imao je kratko iskustvo u Al Duhailu, da bi na kraju, gotovo kao duh, stigao u Piolijev Milan”, piše Talijan i završava:

“Posvetili su mu mural u njegovom Slavonskom Brodu, kao i Ivici Oliću, još jednom odličnom napadaču koji je ondje rođen. Mandžukić je kao dječak morao napustiti Hrvatsku zbog rata te je otišao živjeti u blizinu Stuttgarta. Danas slavi 37. rođendan.”

Uz klubove, kojima je donosio prvenstva i Lige prvaka Mario je bio i ostao nezamjenjiv u reprezentaciji hrvatske, za koju je nastupio 89. puta i zabio 33 gola, a danas radi kao pomoćnik izbornika Zlatka Dalića.

