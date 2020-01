ŠEGO I DUVNJAK POPUT SUPERHEROJA: Srbi ipak otkrili značajne slabosti Kauboja

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Hrvatska je večeras odigrala posljednju utakmicu prvog kruga Europskog rukometnog prvenstva, te su upisali novu pobjedu. Kauboji su ovog puta bili bolji od reprezentacije Srbije.

Hrvatska je posljednju utakmicu grupne faze Europskog rukometnog prvenstva protiv reprezentacije Srbije otvorila pogotkom Mandića s lijevog krila na koju se nadovezao Marin Šego s tri obrane. Kauboji međutim ne koriste dobro raspoloženje Marina Šege pa Srbi nakon 5 minuta postižu svoj prvi pogodak na utakmici, Stepančić pogađa za novo vodstvo , Srbi odgovaraju s desnog krila, pogodio je Radivojević.

Bjelorusi su se tijekom dana priključili Kaubojima u drugom krugu pobijedivši Crnu Goru u izravnom dvoboju za prolazak u sljedeću fazu natjecanja rezultatom 36:27. Bjelorusija se brzo oporavila nakon poraza u 2. kolu što našoj reprezentaciji ide u korist, budući da je svaki njihov pozitivan rezultat u nastavku natjecanja voda na mlin Červaru i igračima.

Šego je nastavio obranama izluđivati srpske pucače pa smo nakon prve šestine utakmice otišli na prednost od 3 pogotka. Šeginih 6 obrana u prvih deset minuta utakmice ipak nismo kapitalizirali za stvaranje značajnije prednosti pa Srbi uskoro dobivaju igrača više i prvi sedmerac na utakmici za dolazak na samo jedan gol zaostatka ali Šego sedmi puta zaustavlja loptu na putu prema mreži za nevjerojatnih 70% obrana.

U napadu smo se dosta mučili, teško se dolazilo do situacija za šut i nije to bila igra na kakvu smo navikli gledati, a bezidejnost u napadu konačno koristi Kukuć za izjednačenje i dolazak na 6:6 u 18. minuti. Horvat u sljedećem napadu pogađa iz sedmerca za novo vodstvo, a Cindrić i Stepančić cepelinom podižu za novih +2. Inače jedino su Rusi u dosadašnjem dijelu prvenstva lošije izvodili sedmerce od nas.

Utakmica je tražila strpljivost i ustrajnost jer Srbi se nisu dali slomiti, osam minuta do kraja pogodili su za novo izjednačenje a već su u slijedećem napadu došli do prvog vodstva na utakmici. Červar podvlači crtu, time out za Hrvatsku, nešto se mora promijeniti, naročito u napadačkoj fazi igre, a promijenilo se – ništa!

Srbija je zatvorila prilaz golu, u obrani su igrali angažirano a naš napad je izgledao bezidejno. S druge strane momčad Nenada Peruničića na momente je izgledala lepršavo a 3 minute prije kraja 1. poluvremena Hrvatska je “napunila” sedmu minutu bez pogotka.

Srbija na svu sreću ne koristi sedmerac i tri pokušaja da odu na +3 a Hrvatska ne uspijeva s igračem više postići pogodak u zadnjem napadu. Poluvrijeme je završilo s mizernih 8 pogodaka u mreži srpskog golmana i vodstvom od 10:8 reprezentacije koja će nakon utakmice bez obzira na ishod napustiti natjecanje.

Hrvatskoj je Šego prvo nudio priliku da ostvari značajnu prednost, a potom nas je čupao od rezultatskog deficita. Srpski rukometaši premda na izlaznim vratima natjecanja igrali su za svoj obraz i radili su to uspješno, Hrvatska se u drugom poluvremenu trebala probuditi.

A U NASTAVKU..

Šego započinje tamo gdje je stao u prvom poluvremenu – obranom. Pošto su obje reprezentacije imale igrača manje koncem prvog poluvremena igralo se pet na pet s tim da je Musa ušao u igru prije isključenog Marsenića. Cindrić je pogodio za smanjenje razlike, ali Zlatko Horvat nepotrebnim isključenjem dovodi reprezentaciju u nove probleme.

Stepančić nas četvrtim pogotkom drži iznad vode ali obrana je porozna poput vapnenca. Srbi pogađaju za novih plus +2 a onda zabija Duvnjak za 11:12.

Slijedeći se napad branimo, a onda ponovno Duvnjak uzima stvar u svoje ruke, prolazi kroz obranu koja je prisiljena raditi prekršaj za sedam metara koji u pogodak pretvara Horvat.

Duvnjak je i u slijedećem napadu kreirao priliku za prelazak u vodstvo, no golman je obranio udarac s krila. Igrali smo nepovezano, na momente inspirirano, ali jako malo timski. Hrvatska je opasno visila u utakmici koja ne znači ništa, a značila je mnogo. U bodovnom smislu u drugi krug ulazimo s punim učinkom, no u podsvijesti bi gubitak ostavio trag.

Isključenja su prštala, a Šego i stativa su bili u elementu. Zajedničkim snagama nisu dali Srbiji da se odlijepi, a Duvnjak je odmah uzvratio izjednačujućim pogotkom. Onako kao da prosvjeduje podigao je ruke prema našim navijačima tražeći novi impuls kojim bi prebrodili evidentnu krizu.

Nebo je čulo vapaje. Nakon što je uspio poravnati na 14:14 Duvnjak je povezao TRI presječene lopte za redom. Prvu je sam realizirao, drugu je dodao Cindriću za vodstvo 16:14, a treću je realizirao Horvat za seriju Kauboja 5:0.

Ponovimo – Domagoj Duvnjak.

Jedanaest minuta prije kraja utakmice imali smo najveću prednost iz 1. poluvremena (+3) koju prvo povećava Karačić s dva vezana pogotka, a onda i Duvnjak. Igra Srbije se raspala, Hrvatska je otišla na visokih 21:15.

Duvnjak se u prelomnim trenutcima utakmice doimao kao četvrtaš među prvašićima – čitao je igrao suparnika kao da je unaprijed znao kakav im je naum.

Srbi pokazuju karakter i s nova četiri vezana pogotka poručuju da nije sve gotovo. Trebao nam je pogodak ili dva da bi izbjegli neizvjesnu završnicu, pa je Cindrić s igračem manje podigao prednost na 22:19, Šego brani u slijedećem napadu a Mandić ponovno pogađa za +4 tri minute prije kraja utakmice, Mandić diže na +5 i tu je priči kraj.

Hrvatska je na kraju pobijedila rezultatom 24:21 u teškoj utakmici na krilima Šege i Duvnjaka.