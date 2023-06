‘SE**AO SAM SE SVAKU NOĆ S DRUGOM’! Nije znao za granicu: ‘Tražila je da joj skočim u pi**u!

Autor: Ivan Lukač

Malo koji sportaš u povijesti na sebe je lijepo toliko skandala i provokativnih stvari kao što je to radio legendarni košarkaš Dennis Rodman. Iako visok “samo” 201 cm., Rodmana smatraju najboljim skakačem u povijesti NBA lige, a sigurno je i pri vrhu kao najluđi. Suigrač Tonija Kukoča u najboljoj ekipi u povijesti NBA lige, a Bullse je došao na inzistiranje Michaela Jordana.

U svojoj autobiografskoj knjizi “I Should Be Dead By Now: The Wild and Crazy Times of the NBA’s Greatest Rebounder” pričao je o svom ljubavnom životu koji je blago rečeno zanimljiv. Rodman je tijekom karijere navodno spavao s 2 tisuće žena, a neke od njih bile su vrlo poznate.

Nevjerojatne detalje objavio

I kako navodi ona je bila ta koja je promijenila njegov način odnosa prema ženama. Bio je ovisan o seksu te je svaku večer izlazio s drugom djevojkom. Kaže da je u Carmen našao ljubav te se smirio.

Bio je na korak do suicida

“Ne znam šta je to bilo. Možda zato što sam, u tom trenutku svog života, imao seks s mnogo različitih žena. Toliko mnogo da je to, ponekad, postalo posao. S Carmen je bilo drugačije. Bilo je lijepo biti s nekim tko čeka pravo vrijeme, pravo mjesto, pravo trenutak.” Par je kombinirano u vezi i braku bio godinu dana te su stalno davali materijala javnosti.

NBA zvijezda bio je i u vezi s Madonnom, a kao najboljeg skakača svih vremena pitali su ga koji mu je najdraži skok u karijeri, a on je u svom stilu odgovorio: ” S Madonne na Carmen Electru.” U knjizi se prisjetio i jedne jako bolne intimne situacije s voljenom Carmen:

“Bilo je to u Dallasu, moja tadašnja djevojka i ja smo sve radili i ona mi je rekla: ‘Dođi do kraja broda, želim da dotrčiš i skoči mi u pi*ku…’ Mislio sam da je to super, pa sam potrčao i skočio na nju i odjednom… Oh, krv posvuda. Bijela djevojka s krvlju posvuda. Vikala je, ‘O moj Bože, on je mrtav , on je mrtav! Ubila sam ga! Rekao sam, ‘Ne, dušo, upravo sam slomio penis.”









Iako je NBA napustio prije 20 godina “Crv” je i dalje jako interesantan javnosti jer svako malo otkrio nove stvari vezane uz njegov buran život. Bio je na rubu suicida. Suigrači su ga našli u autu sa “pumpericom” i rekao je da je su došli koju sekundu kasnije da bi ga našli mrtvog.

Posjetio je i Hrvatsku 2003. i tom prilikom gostovao u legendarnoj Noćnoj mori, a organizirao je i veliki party gdje je navodno on sam birao djevojke s kojima je kasnije spavao.