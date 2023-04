‘SE**ALI SMO SE ČETIRI PUTA SVAKE NOĆI’! Sina legende je zavela, svojeg bivšeg ostavila bez riječi

Puno zle krvi zna nastati ako se oko iste žene dohvate sadašnji ili nekadašnji suigrači, a nije veselo ni ako jedna žena nakon razlaza sa svojim suprugom okrene svoj pogled prema sinu njegovog bivšeg suigrača. Takva situacija ovih dana odjekuje u slučaju dvojice velikih igrača s kojima je svojedobno suigrač bio Toni Kukoč, hrvatska košarkaška legenda.

Sve se zavrtjelo oko Larse Pippen, 48-godišnje nekadašnje supruge Scottieja Pippena, koja je zavela 16 godina mlađeg muškarca, sina legendarnog Michaela Jordana. O Larsi i Jordanovu sinu Marcusu se već neko vrijeme piše, a s pitanjem o njoj i njemu je Scottieja Pippena suočio TMZ, s reakcijom koja je puno toga rekla.

Dok su ga zaskočili, slavni bivši košarkaš Chicago Bullsa je o ovoj aferi svoje bivše supruge ostao bez riječi. Samo je uskočio u svoj električni automobil i otišao je svojim putem.

Sve ovo događa se dok između Scottieja Pippena i Michaela Jordana više nema sklada, barem po onom što se javno zna. Pippen nije bio najsretniji načinom kako je bio prikazan u poznatom dokumentarnom serijalu o Jordanu i slavnoj šampionskoj generaciji Chicago Bullsa, s ukupno šest naslova prvaka u NBA ligi, od kojih je u osvajanju tri titule od 1996. do ’98. sudjelovao i Toni Kukoč.

Iza dokumentarne serije ‘Posljednji ples’ stajao je Michael Jordan, a Pippen je smatrao da je njegov značaj za momčad trebao biti naglašeniji. Zbog toga se spominje ‘zla krv’ između njih dvojice, a sadašnja ljubavna avantura Larse Pippen neće pomoći da se stvari promijene.

Larsa Pippen says she’s been hanging out with Michael Jordan and received his blessing to date his son Marcus Jordan. pic.twitter.com/BJcqYeM8EA

— SAY CHEESE! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) March 1, 2023