Schumacherova obitelj u strahu od bivše supruge Michaelovog brata koja je misteriozno napustila šou

Više od deset godina nakon teške skijaške nesreće u kojoj je stradao Michael Schumacher malo se zna o njegovom aktualnom stanju. Obitelj Schumacher već cijelo desetljeće skriva kakvo je pravo stanje sedmerostrukog svjetskog prvaka u Formuli 1, a pristup slavnom Nijemcu imaju tek rijetki prijatelji poput bivšeg šefa Ferrarija i FIA-e Jeana Todta.

Marca piše pozivajući se na Sport Bild kako je u obitelji Schumacher strahuju da bi prava istina o cijeloj situaciji mogla izaći na vidjelo, a sve zbog Core-Caroline Schumacher, bivše supruge Michaelovog mlađeg brata Ralfa.

Ona se nedavno prijavila u RTL-ov reality šou po imenu ‘Kamp u džungli’, ali je snimanje napustila nakon svega tri dana. Bild piše kako su na njemačkoj televiziji strahovali da Cora-Caroline ne bude previše pričljiva i tako prekrši misterioznu ‘Schumijevu klauzulu’ koju kuća ima s obitelji Schumacher. Dovodi u pitanje je li upravo ta klauzula razlog njezinog prijevremenog i svojevoljnog napuštanja showa.

