SAŠA PERŠON ZA DNEVNO: Rijeka je crna mačka za Hajduk, ali Hajduk u očaju može puno!

Autor: Andrija Kačić Karlin

‘Došla su neka druga vremena derbija kojeg zovemo – jadranski!’

U takvom tonu nas je dočekao Saša Peršon, svojedobno sjajan hrvatski nogometaš koji je branio boje i Rijeke i Hajduka i Dinama. Pouzdani igrač koji je u svim sredinama ostavio vidljiv trag danas trenira mlađe uzraste Orijenta, prati utakmice širom svijeta, a za najaviti predstojeće događaje u hrvatskom prvenstvu – dušu je dao.

Prvo smo ga, dakako, pitali što veli za gostovanje Hajduka na Rujevici kod Rijeke…

‘Rekoh, nekad je Hajduk dolazio u Rijeku, pa i u bivšoj državi, i bio sretan kada bi osvojio bod. Uvijek su to bile zanimljive i neizvjesne utakmice. Sada u zadnjim godinama Rijeka je Hajduku crna mačka. Superiorna, bolja, pa je tako i u ovom dvoboju favorit, bez obzira na turbulencije u svojoj formi. Hajduk posrće, već dugo. Kad malo bolje razmislim, ja dok sam bio u Hajduku osvojio sam nekoliko prvenstava i kupova, a otkako sam ja otišao trofeji se broje na prste jedne ruke, u zadnjih dvadesetak godina. Predugo ta agonija Hajduka traje, Hajduk je potreban hrvatskom nogometu i zaista mu želim da se izvuče. Opet, Rijeka ne treba biti previše sigurna da će se lako obračunati s Hajdukom. Jer, Hajduk očajnički traži afirmaciju i povjerenje u svoje snage, kao i povjerenje kod navijača. Moglo bi biti baš zanimljivo, pa i neka bude!’









Naravno, zanima nas kako Peršon gleda i na mrtvu utrku Dinama i Osijeka za naslov prvaka?

‘Da, zanimljivo je, nisam ni ja to očekivao. Dinamo je imao finu bodovnu prednost, ali je nenadano pogubio neke bodove, pa je sad situacija zamršena, a uskoro dolazi derbi. Mislim da Dinamo ima mrvicu prednosti, ali Osijek je postao tvrda i temperamentna momčad koja sjajno zna igrati na rezultata. Borba za naslov je zanimljiva, ali i za mjesto u Europi, Gorica je najugodnije iznenađenje, pa zato još više do izražaja dolazi tako slab Hajduk. Jer, da je Hajduk dobar imali bi pet momčadi koje bi se tukle za vrh ljestvice, bilo bi to onda prvenstvo za sladokusce, a u takvim okolnostima brzo se i dobro razvijaju mladi igrači. Kako smo mi ipak razvojna liga i svi klubovi žive od izvoza to nam mora biti drago da naši mladi nogometaši mogu stasati u žestokoj borbi koja se zove – hrvatsko nogometno prvenstvo. Vidite da je baš zanimljivo!’