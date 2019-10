Photo by Lintao Zhang/Getty Images

ŠANGAJ NIJE ZA NAŠE TENISAČE: Nakon Čilića i Borna Čorić ispao u prvom kolu

Autor: Mario Lacković

Borna Ćorić izgubio je u prvome kolu ATP Masters turnira u Šangaju. Bolji od njega je bio 33. igrač svijeta Andrej Rubljev sa 6:4, 7:6.

Rubljev se nije dao smesti iako je prekoputa imao prošlogodišnjeg finalista turnira. On je u prvom setu bio puno bolji tenisač jer Borni nije dopustio niti priliku za break, dok ih je on stvorio čak 10. S tim je uzeo prvi set. U drugome se nas Borna probudio i pokušao zaprijetiti Rubljevu koji je ponovno bio dominantan. Borna je iskoristio jednu break loptu i vratio se u meč. No u tie-breaku Ćorić je pogreškom kod 4:4 poklonio dva servisa Rubljovu za meč što je Rus bez problema iskoristio.

Ćorić je s ovim porazom izgubio čak 590 bodova jer je prošle godine igrao finale ovog turnira što znači da će vjerojatno ispasti iz top 20 igrača svijeta. Rubljev sada čeka pobjednika iz meča Pella-Millman.