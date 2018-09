Sandra Perković uzvratila Perez, pet rekorda mitinga i jedan hrvatski

Unatoč prohladnom vremenu u utorak navečer su ponajbolji svjetski atletičari na stadionu Mladosti uz Savu priredili pravi spektakl postavivši čak pet novih rekorda zagrebačkog mitinga, Sandra Perković se vratila pobjedničkim navikama i uzvratila Kubanki Perez za poraz na finalu Dijamantne lige, a Andrea Ivančević je popravila osobni i svoj nacionalni rekord na 100 m prepone.

Sandra Perković po šesti je put u karijeri trijumfirala na mitingu u Zagrebu s hicem od 67.60 metara. Nakon nedavnog, za nju razočaravajućeg nastupa, na finalu Dijamantne lige u Bruxellesu, na kojem je bila tek treća i tako prekinula niz od 15 pobjeda, Sandra je u Zagrebu pokazala kako je dominantna vladarica ove discipline. U vrlo lošim uvjetima i na iznimno skliskom bacalištu na stadionu Mladosti bacila je preko 67 metara, a na novinsku konferenciju je došla vidno promukla, s posljedicama bolesti koju vuče od prije finala Dijamantne lige.

“Iznenađeni ste hicem preko 67 metara? A šta se dogodilo u Bruxellesu? Ja sam navikla ljude na velike daljine, prije 20 godina se sa 65 metara, koliko sam bacila u tom finalu, osvajalo zlato na OI. Nakon Bruxellesa nisam imala prospavane noći, ljudi vide da sam razočarana. Došla sam bolesna u Bruxelles i imala sam peh, eto, nakon sedam godina. Danas sam bila Sandra koja baca disk pa makar slomila nogu na mokrom krugu za bacalištu”, kazala je Sandra.

Pobjednički hitac od 67.60 metara došao je u trećoj seriji, u drugoj je bacila 66.10, u petoj 65.80, a u šestoj seriji 64.43 metra. Prvi i četvrti hitac nisu bili ispravni.

“Najljepše je bacati doma. Došla sam u Zagreb poražena, depresivna i to na mokar krug. Presetna sam. Meni je ovih 67.60 metara velika satisfakcija, Ponosna sam na Zagrepčane što su me po ovoj kiši došla podržati.

Sandra se tako “osvetila” Kubanki Jaime Perez, koja je slavila u Bruxellesu.

“Izgubila sam od nje u Stockholmu, onda na jednom trening-natjecanju u Njemačkoj i u Bruxellesu. Imam omjer pobjeda valjda 46-3 protiv nje. A danas se vidjelo tko je mene pobijedio u Bruxellesu, čak sam u zadnjoj seriji navijala za nju da baci što više, kao i za Brazilku De Morais, koja je u Belgiji također bila bolja od mene. Nema veze, meni je možda i trebao taj poraz u Bruxellesu”, izjavila je Perković.

Drugo mjesto osvojila je Perez (64.78), a treće Amerikanka Valerie Allman (61.38).

U utrci na 800 metara Bocvanac Nijel Amos potvrdio je sjajnu formu te je pobijedo s vremenom 1:44.08 minuta čime je za za 1.29 sekundi oborio dosadašnji rekord Amerikanca Nicka Symondsa star osam godina, Kenijka Lilian Kasait Rengernik je na 3000 metara trčala je 8:31.77 minuta što je i novi rekord mitinga i njezin osobni rekord, a i šesti najbolji rezultat sezone u svijetu, dok su preostala tri rekorda postavljena u tehničkim disciplinama.

Vladar diska ove sezone Jamajčanin Federick Dacres pobijedio je i u Zagrebu i to s odličnim hicem od 68,17 metara čime je za 92 centimetra popravio šest godina star rekord mitinga kojega je držao Britanac Lawrence Okoye, a preostala dva rekorda mitinga popravljena su za jedan centimetar.

Mladi Rus, 21-godišnji Timur Morgunov potvrdio je odličnu formu u završnici sezone te nakon trijuma na finalu “Dijamantne lige” po hladnom vremenu i na mokrom zaletištu preskočio 5,76 metara. Da se radi o vrijednom rezultatu pokazuje i podatak kako je olimpijski pobjednik Brazilac Thiago Braz ostao bez rezultata, a svjetski prvak iz 2015. Kanađanin Shawnacy Barber ostao peti sa 5,26 m. Hrvatski rekorder Ivan Horvat je zbog ozljede prepona koju je zadobio na zagrijavanju odustao od nastupa.

Južnoafrikanac Luvo Manyonga u najavi je obećao rekord miting, a to je obećanje i ostvario skočivši već u prvoj seriji 8,46 metara.

Hrvatska sprinterica Andrea Ivančević oborila je na 100 metara prepone hrvatski rekord, ona je u jakoj konkurenciji stigla na cilj četvrta s vremenom od 12.85 sekundi, čime je za dvije stotinke popravila svoj nacionalni rekord iz 2015. godine iz Szekesfehervara. Andrea je bila i sama iznenađena ovakvom utrkom s obzirom na loše uvjete na stadionu Mladosti.

“Čekam ovakvu utrku puno, jako dugo, još od 2015. Jako sam ponosna i sretna što sam to napravila na ovom stadionu, na svom najdražem natjecanju, a pogotovu nakon lošeg nastupa na EP-u u Berlinu, gdje sam bila ljuta i razočarana. Ovo je stvarno fenomenalno, iako bih rekla da sam neke stvari mogla bolje napravit, ali državni rekord je tu, neću se žaliti. Konkurencija je pomogla, ja volim trčati s brzim curama i to me motivira”, kazala je Zagrepčanka.

Pobijedila je Amerikanka Sharika Nelvis sa 12.65, stotinku iza je ciljem je prošla još jedna Amerikanka Brianna McNeal, a ispred Ivančević je bila još jedna Amerikanka Christina Manning sa 12.79.

Pobjednik 68. izdanja Memorijalne utrke Boris Hanžeković na 110 metara s preponama je Španjolac Orlando Ortega kojemu je ovo prva pobjeda u Zagrebu. Ortega je do pobjede stigao s vremenom 13.39 sekundi ispred Amerikanaca Devona Allena sa 13.50 i Freddiea Crittedena sa 13.52.

Španjolac kubanskog porijekla tako se upisao na listu velikana koji su slavili u Zagrebu.

“Vrlo sam sretan zbog pobjede u svojoj zadnjoj utrci sezone. Volim ovu stazu i sigurno ću doći i dogodine”, rekao je aktualni olimpijski doprvak i osvajač brončane medalje s ovogodišnjeg Europskog prvenstva.

“Nakon što sam veći dio prošle sezone propustio zbog ozljede, ove sam sezone jako zadovoljan svojim rezultatima. Osvojio sam medalju. Sljedeće ću sezone pokušati to ponoviti”, dodao je Ortega.