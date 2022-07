SANDRA PERKOVIĆ U FINALU, ALI ZVIJEZDA JE JOŠ JEDNA HRVATICA: Kakav uspjeh za 22-godišnjakinju, pokazala je da je velika hrvatska nada

Sjajne vijesti sa Svjetskog prvenstva u SAD-u! Ne samo da je očekivano Sandra Perković izborila finale, već je tamo još jedna Hrvatica…

Naime, i Marija Tolj izborila je plasman u finale diska na Svjetskom atletskom prvenstvu u američkom Eugeneu. Norma za finale iznosila je 64 metara ili najboljih 12 rezultata.

Perković je posao obavila već u prvoj seriji svoje kvalifikacijske skupine bacivši disk 64.23 metara pa više nije bilo potrebe za iduća dva pokušaja. Tolj je pak ušla u finale po rezultatu, u prvoj seriji je bacila 61.46, a potom imala dva neispravna pokušaja.

Kako je 22-godišnja Tolj nastupila u prvoj skupini, morala je čekati rasplet natjecanja u drugoj grupi kako bi se probila među 12 najbolji. Zauzela je deseto mjesto.

Ukupno je nastupilo 30 djevojaka, a posljednje, 12. mjesto koje vodi u finale osvojila je Francuskinja Melina Robert-Michon sa 61.21 m.

All the main names are through. Two fouls by Allman followed by a 68m Throw to qualify while Perkovic qualified on her first Throw.

Lots of potential drama. pic.twitter.com/98UJLARXq3

