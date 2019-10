SANDRA PERKOVIĆ: ‘Ponosna sam na još jednu hrvatsku medalju’

Hrvatska atletičarka Sandra Perković osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Dohi. Pobijedila je Kubanka Yaime Perez sa hitcem od 69.17 metara. Svoje dojmove je prenjela i Sandra:

“S jučerašnjeg treninga sam otišla, nisam ga završila do kraja. Bila sam došla tu puno spremnija nego što jesam danas. Cijeli dan nisam znala hoću li uopće nastupiti. Eto, uspjela sam i takva izvući tu nekakvu medalju”, izjavila je najbolja hrvatska sportašica Sandra Perković za HRT nakon što je u finalu bacanja diska na atletskom SP-u u Dohi osvojila brončano odličje, što joj je četvrta medalja sa svjetskih prvenstava.

“Ja sam ponosna što je Hrvatska dobila još jednu medalju. Ovo je moja četvrta medalja sa svjetskih prvenstava i sljedeće godine Tokio, olimpijske igre, ja se nadam boljem plasmanu”, izjavila je suznih očiju Sandra Perković koja je u Dohi za broncu bacila disk do 66,72 metara u prvoj seriji i tako osvojila broncu, a nadmašile su je dvije Kubanke. Sandri je naslov preotela Yaime Perez sa hicem 69,17 metara, dok je srebro osvojila Denia Caballero sa daljinom 68,44 metara.

Cuban pair in discus: Gold for Yaimé Perez, with a throw of 69.17, and Silver for Denia Caballero, born in #SantaClara, with a super throw of 68.44. Ours left the bronze for the Croatian Sandra Perkovic. Congratulations to our champions! pic.twitter.com/hSWwNsxbYU

