Sandra Perković otkrila najružniji dio svog sporta: ‘Ti samo spustiš gaćice, a onda te gledaju’

Autor: Dnevno.hr/KIR

Hrvatska sportska heroina Sandra Perković bila je brutalno iskrena i otvorena na upit o dopinškim kontrolama tijekom razgovora s Nevenom Ciganovićem u emisiji pod produkcijom Večernjeg lista.

“Imamo dopinšku kontrolu koja se događa u atletici specifično jer smo mi individualan sport i onda je jako bitni da smo tu svi čisti. Mene su prošle godine, ja to zovem prošla godina jer je sezona završila, testirali preko šezdeset puta. Što znači da ti svaki četvrti, peti dan, dođu doma, uzmu ti urin ili ti više puta godišnje vade tu krvnu putovnicu”, objasnila je Perković, dvostruka olimpijska pobjednica i dvostruka svjetska prvakinja.





Onda je objasnila kako konkretno izgleda spomenuto testiranje: “Dođu mi ljudi doma i kažu: ‘Dobar dan, dobar dan Aleksandra. Onda se lijepo otvore vrata, a ti spustiš gaćice. To je recimo zanimljivo, ono u povjerenju. To je nešto za što svi moji prijatelji i obitelj, svi me pitaju: ‘Čekaj, tebe oni gledaju dok ti mokriš?’ Ja im kažem da.”

Zanimljivi detalji

Hrvatska bacačica diska potom je nastavila:

“Tako to počne ujutro, a najveći je problem što su oni tu dok to obaviš. Na primjer, najgore može biti nakon natjecanja ako si se otišao popišati i nakon toga te izvuku. Dođu, daju ti papir da si izvučen za doping kontrolu, odvedu te u sobu, a ti si nakon natjecanja sav znojan i već si izbacio svu količinu urina i onda tamo čekaš s njima dva, tri sata. Ne smiješ im ići iz videokruga. I ne smiješ puno vode popiti da ti se ne razrijedi mokraća. To je najružniji dio mog sporta”, zaključila je Perković, šesterostruka europska prvakinja i jedna od najvećih hrvatskih uzdanica na nadolazećim Olimpijskim igrama u Parizu.