SANDRA PERKOVIĆ NIJE OBRANILA SVJETSKI NASLOV: Bronca za našu diskašicu na Svjetskom prvenstvu

Autor: Mario Lacković

Sandra Perković osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Dohi u bacanju diska s bačenih 66,72. Nova svjetska prvakinja postala je Kubanka Yaime Perez sa 69,17.

PEREZ IS THE WORLD CHAMPION

WOMEN SHOT PUT YAIMÉ PÉREZ CUBA 69.17

DENIA CABALLERO CUBA 68.44

SANDRA PERKOVIĆ CROATIA 66.72 — THE DON CARLOS (@doncarlostheone) October 4, 2019





Prvi Sandrin disk letio je do sasvim dobrih za početak 66,72. Sandra je najavljivala siguran prvi hitac kako bi osigurala Top 8, to je i napravila. U drugoj seriji Sandrin hitac nije išao daleko, “tek” do 62,30, a probudila se, nažalost, druga Kubanka Caballero i prestigla Sandru za osam centimetara zauzevši drugo mjesto sa 66,80. Perez je i drugi put bacila solidnih 65,01. U trećoj seriji Sandra je dala sve od sebe, ali je disk letio do 66,19, iako je mislila kako će ići dalje od toga, te je ostala treća. Sljedeća dva bacanja su bila loša i napravila je prijestupe, dok su Kubanke pobjegle na nestvarnih 68,44, odnosno 68,01.

Yaime Perez is the 2019 discus world champion 🏆 Her throw of 69.17 metres was enough to defeat double-Olympic champion @PerkovicSandra #Doha2019 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/HaCWTzjcgI — GiveMeSport Athletics (@GMS_Athletics) October 4, 2019

I u zadnjoj seriji Kubanka Perez je dokazala kako je trenutno najbolja diskašica svijeta. Letio je do 69.17 metara, a Caballero je u zadnjoj seriji loše bacila, ali je hitac iz četvrte serije bio dovoljan za svjetsko srebro. Kubanki je ovo prva velika medalja u karijeri, zvuči pomalo nevjerojatno. Nikad dosad nije osvojila ništa ni na olimpijskim igrama ni na svjetskim prvenstvima. Ovo je četvrta medalja na svjetskim prvenstvima za najbolju bacačicu diska u posljednjem desetljeću. Svjetskom prvakinjom je bila u Moskvi 2013. i u Londonu 2017. godine, a u Pekingu 2015. osvojila srebro. Sandra nije uspjela obraniti svjetsku titulu, ali je i bronca veliki uspjeh.