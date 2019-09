SAMO VLAŠIĆ NA RAZINI: Zavaravati ćemo se da četiri boda nisu loša

Autor: Dnevno

Nešto nepovezanija igra nego protiv Slovačke. Više se griješilo kod predaje lopte. kruno Jurčić je dobro pretpostavio da Hrvatska ne može odigrati dva susreta na istoj razini. Uzrok prvenstveno leži u potrošenosti igrača u susretu protiv Slovačke. Hvale vrijedno je povjerenje u iste igrače ali je s gledišta strategije nepromišljeno, jer u nekoliko isti igrači nisu uspjeli odigrati 3 sata na vrlo visokoj razini. Slovačku smo dobili na tehničko taktičkom planu kojem je preduvjet energetska baza. Stoga nismo ni mogli biti tehničko taktički na istoj razini kao u Trnavi. Tim više čude kasne izmjene izbornika Dalića. Igrači su se mnogo manje kretali, slabije se otvarali, čime je i uloga Luke Modrića izgubila smisao. Jedino je izuzetnu spremnost pokazao Nikola Vlašić, koji je na trenutke pokušao sam uzeti stvar u svoje ruke, no Azeri su bili pregusti.

Livaković – za koju godinu bit će u top 3 vratara na svijetu. Treba pohvaliti postavljanje Livakovića kod prilike Sheydajeva u 1. poluvremenu.

Vida – neprelazan u igri 1 na 1. Anticipirao pokušaje Azera. Uz Vlašića i Modrića najbolji igrač u polju.

Lovren – neprepoznatljiv. Tamna strana Lovrena izašla na utakmicu protiv Azera. Khalilzadeh se prošetao kao na treningu.

Bartolec – uz Lovrena i Brozovića najodgovorniji za izjednačujući pogodak Azerbajdžanaca. Mlako su promatrali igrača s loptom u opasnoj zoni. Ne treba biti prestrog, Bartolec mora još učiti.

Barišić – ispod razine Barišića iz Slovačke. „Kapala” je lijeva strana, srećom tu je bio Domagoj Vida kao korektor.

Brozović – u početku je izgledalo da će to biti još jedna vrhunska predstava Broza, no i on je nestao. Nedostajalo je agresivnosti.

Vlašić – najviše pokušavao. Svaka lopta s distance vrlo neugodna. Prodoran s loptom, nosio Hrvatsku ali nije mogao sam. Konstantan. U dvije gostujuće utakmice najviše je pokazao.

Modrić – previše krivih „isporuka”. Trebao je težiti jednostavnijim rješenjima, no ni suigrači se nisu nudili.

Rebić – trka i na žalost ništa više. Azeri su ga gurali prema crti gdje se Rebić nije znao snaći.

Perišić – nije mogao kroz gustu obranu domaćina koji se postavio u bunker i čekao priliku iz kontre.

Petković – izborio kazneni udarac iz kojega je postignut pogodak. Nije bilo realno očekivati da svaku utakmicu baca obranu na stražnjicu.

Na kraju pohvale Krunoslavu Jurčiću na izvrsno složenoj priči. Utakmicu je „dobio” u tri koraka. Prvi je Balayev koji je spasio Azerbajdžan da ode u rezultatski deficit. Tu su naši pali. Očito je Balayev na treninzima pokazao visoku razinu spremnosti što je bio signal da bi mogao biti dobar u današnjoj utakmici. Drugi potez je vrhunski. Uveo je Khalilzadeha koji je donio prvi bod Azerima.

Pustio je Luki loptu ali je odsjekao igrače u prijemu. Azeri su bili najagresivniji kod prijema.

Zamjerka Daliću je kasna reakcija. Izmjene su mogle ići ranije, no cilj je ostvaren i 4 boda iz dva gostujuća susreta su tu. Hrvatska za prolaz ima dva susreta kod kuće, Slovačke koja će se sigurno htjeti pokazati u boljem svjetlu, i Mađarske kojoj ćemo se mi htjeti „osvetiti”. Čeka nas i teško gostovanje u Walesu.

Napomena za kraj – prije bi ovakve utakmice – izgubili!

Sutra opširnija analiza.