SAMO JEDAN KLUB ZASLUŽUJE HR TRON! Nitko mu nije niti blizu, svaka čast svim pokušajima, ali…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Stvari stoje ovako. Lako je donijeti zaključak koji je naš klub najbolji u ovoj odlazećoj godini, ali je zaista impresivno teško odgovoriti na pitanje koja će to momčad biti u idućoj. Lani, recimo, takvih upitnika nije bilo.

Kratko, jasno i glasno – najbolji hrvatski klub je i dalje Dinamo. Neprijeporno, čak i superiorno. No, unatoč još jednom svom europskom proljeću Dinamo je konačno dobio dostojnu konkurenciju u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Na kraju je, spletom okolnosti, uspio završiti i prvi u jesenskoj polusezoni…

Taj Dinamo stupa Europom kao najiskusniji vojnik s parade. Dočim su Osijek, Rijeka i Hajduk poispadali u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Što je jedno od većih razočaranja našeg nogometa u 2021. godini. To kao da smo zaboravili…

Dinamo na tronu

Dinamo je tu prošao kvalifikacije barem do Europske lige, makar je tinjala nada da bi se trijumfom protiv moldavskog Sheriffa moglo i više, do Lige prvaka. No, gledamo i cijelu godinu, u rano proljeće ove godine Dinamo je žario i palio Europskom ligom, a pobjeda protiv Tottenham Hotspura bila je toliko ugodno zapanjujuća i tako je odjeknula Starim kontinentom da se Dinamu samo zbog toga mora dodijeli taj naslov, naslov našeg najboljeg kluba.

Ipak, da se nešto pomiče, drugima nabolje a Dinamu daje razlog za zabrinutost, jest jačanje klubova iz Osijeka, Rijeke i Splita. Sva tri kluba se nadaju, a tu su pri vrhu, da će konačno skinuti Dinamo s hrvatskog trona. Zato je teško prognozirati hoće li i Dinamo dogodine biti naš najbolji klub.

Neki će reći da su Dinamovi konkurenti ojačali. Ostali se neće složiti i napomenuti će kako je Dinamo oslabljen zbog izlaznih transfera, Majera, Jakića i ostalih. Kako bilo, prvenstvo je zanimljivije i uzbudljivije, dramatika bi se mogla zadržati do posljednjeg kola. Prvi puta nakon nekoliko godina.

U ovo doba Dinamo je već imao desetak bodova prednosti ispred konkurenata i sve se znalo. Sad se ne zna ništa. To daje čar prvenstvu, ali još treba pričekati na sud o podizanju kvalitete našeg klupskog nogometa. Neizvjesnost ne donosi nužno kvalitetu, kao što superiornost nije znak drastičnog kvalitativnog pada ostalih.

Biti ćemo realni i reći još sljedeće. Tako je jasno da Dinamo i dalje vodi Zdravko Mamić iz Međugorja, u klupskoj Skupštini i upravi su postavljeni njegovi ljudi. Dinamo za život i standard na koji je navikao mora i dalje osvajati hrvatska prvenstva. To mu je imperativ. Jer, samo hrvatski prvak ide u kvalifikacije za unosnu Ligu prvaka, a tim putem se može doći u lošijem slučaju do Europske lige. Drugoplasirani i trećeplasirani idu tek u kvalifikaciju za Konferencijsku ligu koju već zovu „Ligom za odbačene i siromašne”.









Zato je osvajanje naslova hrvatskog prvaka tako primamljiv zalogaj. Unosan i sladak. I jedini način da hrvatski klub zaradi pristojan novac u Europi.