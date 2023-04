‘SAMO JE PITANJE VREMENA’, A VEĆ SE ZNA ŠTO MODRIĆ ŽELI! Jedna objava umirila navijače, važan signal je došao

Luka Modrić je s Real Madridom u novom finalu Lige prvaka, korak bliže već šestom naslovu europskog prvaka otkako je s Madriđanima, a sada je, kako se čini, došao i važan korak bliže produženju ugovora s Realom nakon što sadašnji istekne po završetku sezone.

Tako govori večerašnja objava Fabrizija Romana, slavnog talijanskog novinara, najpoznatijeg pratitelja zbivanja na nogometnom tržištu, koji je sve navijače željne Modrićevog nastavka puta u Realu umirio s nekoliko riječi.

“Nakon što je Toni Kroos potpisao novi ugovor, Real Madrid razgovarat će s Lukom Modrićem o uvjetima njegovog produženja ugovora”, napisao je Romano.

“Obje strane su optimistične. Smatra se da je potpis samo pitanje vremena jer Luka samo želi ostati”, dodao je.

“Novi ugovor vrijedit će do ljeta 2024.” zaključio je Talijan.

After Toni Kroos new deal signed, Real Madrid will discuss with Luka Modrić on terms of his contract extension. 🚨⚪️ #RealMadrid

Both parties feel optimistic, considering the signature a matter of time as Luka only wants to stay.

New deal will be valid until June 2024. pic.twitter.com/BVzagoPRQ5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2023