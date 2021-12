SAMO JE JEDAN KLUB IZRAZITI FAVORIT ZA NASLOV! Jedan luđački gol totalno ih je razbudio, a to nije sve…

Autor: Andrija Kačić Karlin

U Dinamu su možda čak i pomalo iznenađeni što su prvi na kraju jesenskog dijela prvenstva. Taj neslužbeni naslov jesenskog prvaka i nije inače neka velika stvar, jer mrtvi se na kraju broje. No, kod ovoga slučaja, s Dinamom, nije to ni mali doseg.

Da, Dinamo je imao turbulentnu polusezonu, poput zrakoplova u oluji momčad je ponirala i dizala se, a navijači su sve to jedva preživljavali.

Opet, gledajmo to s visoka, objektivno. Prvenstvo nam zaista nikad nije bilo tako zanimljivo, izjednačeno, dramatično čak. To je dobra reklama za Prvu hrvatsku nogometnu ligu, za četverokružni sustav našeg prvenstva koji je trebao biti utemeljen odmah po osnutku hrvatskog prvenstva još 1992. godine.

Previše se godina lutalo s ligama od 16 klubova, ovaj sustav kao da je izmišljen za malu Hrvatsku, malu teritorijem i bazom, ali s razvojnom ligom u kojoj mogu stasavati mladi igrači. Činjenica jest da mi nemamo nego nekoliko dobrih i kvalitetnih klubova.

Dinamo se oslabio, ali je na vrhu

Zorno to dokazuje i ovogodišnja sudbina lani najboljeg u Drugoj ligi, Hrvatskog dragovoljca. Koji je sada u eltinom natjecanju kanta za napucavanje.

Vratimo se mi Dinamu i ostalim klubovima na vrhu. Postava zagrebačkih modrih zbog unosnih izlaznih transfera, ali i nepriličnih ulaznih, kud i kamo je slabija nego u prošloj sezoni. Zato se neslužbeni naslov jesenskog prvaka može smatrati uspjehom.

Dinamo se oslabio, drugi su se ojačali, a opet je klub iz Maksimira prvi. Zgodno! Jer, nakon poraza protiv Hajduka mnogi su predviđali Dinamov strmoglavi pad. Kad ono, uzlet je bio poput orla koji se vine u visine s plijenom. A plijen je bio West Ham u gostima…

U ovoj priči o turbulentnom Dinamu koji još uvijek drži vrh ljestvice ne smije se zaboraviti jedan jako bitan podatak. Dinamo je zbog europskih natjecanja odigrao 14 utakmica više od Osijeka i Hajduka, 12 više od Rijeke. I to ne protiv bilo kakvih protivnika, ranga Hrvatskog dragovoljca ili Istre. Nego s uglednim, jakim i ambicioznim europskim klubovima. Tu se prosipala i snaga i koncentracija, da o motivu i je govorimo…

Istina je da se Dinamo ni slučajno ne nalazi u komotnoj situaciji kao u priješnjim prvenstvima. Kada je u ovo doba već imao najmanje desetak bodova pred ostalima i mogao se posvetiti i Europi i sebi, i prodaji i kupnji. Sada je situacija u upravi dijametralno suprotna. Ako Dinamo želi naslov, jer to jedino vrijedi u našem prvenstvu zbog kvalifikacija za Ligu prvaka, nasuprot Konferencijskoj ligi koja je predviđena za dva kluba iza prvaka, morati će se posegnuti za pojačanjima.

Osijek i Rijeka jako prijete, a Hajduk grize. Dinamo je lovina. A momčad Željka Kopića ima još dvije utakmice u osmini finala Europske lige protiv moćne Seville. Nije tu Dinamo bez ambicija. Eh, kako sad fokusirati igrače na ono najvažnije, na domaće prvenstvo?









Još jedna pojava može biti zanimljiva sad u predstojeće dane kada neće biti domaćeg nogometa. A to je prijelazni rok. Nesumnjivo će svi klubovi tragati za pojačanjima, napose ova četiri kluba na vrhu. Dinamo je i tu u najvećoj prednosti jer osim što može njviše platiti transfer za svakog igrača koji dođe podno maksimirskih tribina sjajna je prigoda i za buduću prodaju u inozemstvo.

Tako je jasno, na osnovu ugleda i dosadašnjih rezultata i transfera, da hrvatski igrači baš iz Dinama postiže najbolje transfere. Dočim Hajduk jedva proda igrača po nekoliko stotina tisuća eura kod Dinama su transferi u milijunima redovita pojava. U toj utrci Osijek, Rijeka i Hajduk su manje konkurentni. Njima zapravo u prijelaznom roku za kupnju ostane ono što Dinamo neće.

U takvim okolnostima teško je parirati Dinamu kadnije na zelenom terenu. Zbog svih tih činjenica i okolnosti Dinamo je i dalje najveći favorit za osvajanje naslova. Ali, nije toliki, neosporni favorit kao prethodnih godina.