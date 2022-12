SAMO DA VATRENI NE IZGUBE ŽIVCE! Igraju prljavo i podmuklo, ako im krene nizbrdo udarit će ‘nisko’ po našima

Autor: Andrija Kačić Karlin

Pa, kakva je ta Argentina koja nas čeka u utorak navečer u polufinalnoj utakmici svjetske smotre? Ako i kažemo da nije naročita to ne znači apsolutno ništa. Bilo je u povijesti kud i kamo boljih i jačih argentinskih postava. No, kada jedna momčad dođe do polufinala razjapljenih usta u želji da se dokopa trofeja svjetskih prvaka to znači samo jedno. I Hrvati to moraju znati.

Ta će momčad na sve načine pokušati izigrati suparnika, pa makar posegnula i za nesportskim potezima, provociranjima i foliranjima. Nažalost, za ovu generaciju argentinskih nogometaša se to može reći. Ne samo da su podređeni uspjehu kroz igru, nego imaju „mali milijun„ načina kako izbaciti suparnika iz takta. Kao majstori provokacije djeluju sinkronizirano i uigrano. Čak su u tome i bolji nego u samoj izvedbi igre na travnjaku.

U ovih nekoliko utakmica dalo se vidjeti kako Argentinci kao nakon signala istovremeno trče prema sucu, ako se zagužva između dva igrača svi odmah ulaze u zaštitu svoga, tijekom utakmice čine hrpu nevidljivih prekršaja, guranja, a laktove niti ne brojimo. U tome su velemajstori, makar su svi tehničari, fini i plemeniti igrači. Ali, naučeni su na borbu na život ili smrt, te ne prezaju sa sredstvima da izlude suparnika.





Igraju prljavo ako treba

Njima je nesportski potez oportunistička navika da se dočepaju onoga što žele. I u tome su nemilosrdni. Bez imalo srama.

Iako su prije nekoliko dana bili oduševljeni hrvatskom pobjedom protiv njihovog najvećeg rivala Brazila sada, u utorak, će sve učiniti da i Hrvate ponize kao što bi ponižavali i Brazilce. Nakon dugo vremena Argentinci su blizu finala ili blizu svjetskog trona, sada će biti gori nego ikada prije. Eto, takve ih moramo očekivati. A mi se pritom možemo samo nadati da će sudac biti objektivan, nepristran, pošten i korektan. Mi se znamo takvoj igri oduprijeti, ali treba će nam zaštita sudaca. Ali, zaista ne znamo biti podli tijekom igre protiv bilo koga, kamoli biti poput Argentinaca.

Nakon šokantnog poraza u prvom kolu skupine protiv Saudijske Arabije današnja Argentina je ipak pokazala mentalnu snagu i karakter, te se izvukla iz blatnog gliba.

Opet, nije naodmet reći, Argentina je sve samo nije impresionirala na ovome prvenstvu, Uz poraz protiv Arabije, pobjede protiv Meksika i Australije izborene su u blijedim partijama u kojima Messi nije sjajio, ali je odlučivao. Ispada da se cijela momčad šlepa uz već umornog Messija. S time da je u svoboju protiv Nizozemske Messi bio vidno podređen kolektivu, ali isto je bilo smiješno kako su „gauočosi„ u zadnjih nekoliko minuta prokockali 2-0 vodstvo. Poput neke neozbiljne reprezentacije.

Samo, ako se već moramo zabrinuti, a to je prirodna pojava kadgod igrate protiv Argentine, onda je to činjenica da je Argentina unatoč svega nadvisila fizičku premoćnu momčad Nizozemske. Koju vodi stari lisac van Gaal. I zaključujemo, Argentina ne igra lijepo ali ide dalje, ide naprijed. Svrsishodna je.

Cijela nacija u srcu Južne Amerike želi naslov svjetskog prvaka koji bi Messiju konačno donio adut da ga se proglasi možda i najboljim igračem svih vremena. Sve je on poosvajao i više puta, ali nikad nije bio svjetski prvak. Bez toga ne može u konkurenciju s Maradonom ili Peleom…









Stoga, Messijev motiv je visok poput argentinskih Kordiljera, planinskog lanca, jednog od najvećih na svijetu. U podsvijesti, barem se tako nadamo, Messi osjeća strah da bi mogao propustiti zadnju priliku za krunu namijenjenu svjetskom prvaka. Najteže je kad moraš i kada ti je to zadnja prilika. Uspije li to Messi unatoč svim tim osjećajima valja mu čestitati.

No, mi ćemo učiniti sve da to ne uspije. Ne zato jer ga ne volimo. Već stoga što i Hrvatska ima svoju ambiciju, ljudsku, naturalnu, duboku i ponosnu. Toliko podcjenjivana, ismijavana, pa i omalovažavana grabi krupnim koracima prema tronu, a jedan korak je dotakao i Brazilce koji u svojoj nesreći godinama neće doći k sebi.

I kad takva jedna momčad, hrvatska, uzme mjeru velim Brazilu i laik će zaključiti kako su Argentinci pred velikom preprekom. Možda i nepremostivom. I baš zato što su te činjenice i Argentinci svjesni bojimo se njihovog nakaradnog poimanja sporta i igre. Njihovih provokacija i prljavština! Zato se nadamo da ćemo imati suđenje dostojnog i polufinala svjetske smotre i momčadi svjetskog doprvaka.









U polufinalnom dvoboju Nizozemske i Argentine bilo je, pazite sad ovo, čak 18 žutih kartona, zbog grubih startova, prigovora i nesportskog ponašanja. S time da su svaku kavgu započeli Argentinci. Jer, oni u takvim okolnostima najbolje funkcioniraju. I zato će biti bitan sudački kriterij i stav.

Znamo, naši su momci hrabri, ne boje se nikoga, ali protiv perfidnosti Argentinaca će teško. Ne bude li ih pravda na terenu zaštitila i naši će se pogubiti, možda izgubiti živce. To bi bila voda na argentinski mlin, tada će nas samljeti.

Za ovu utakmicu će biti najbitnije suđenje. Zna li to glavni šef Fifinih sudaca Pierluigi Collina?

Tekst ćemo završiti s jednom rečenicom španjolskog novinara:

„Nadajmo se marokanskom-hrvatskom finalu, oboje zaslužuju biti tamo. Nisu plesali, nisu tukli, nisu provocirali, nisu se štedjeli, samo su igrali dobar nogomet„!