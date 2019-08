SAMMIR SE VRAĆA: U pregovorima s dva hrvatska kluba

Autor: Mario Lacković

Jedan od najpoznatijih igrača koji je hodao hrvatskim nogometnim travnjacima, Brazilac Sammir, ponovno je na pragu Hrvatske. Naime, njegov sada bivši klub, drugoligaš Sport Recife objavio je kako Sammir pregovara s dva kluba iz Hrvatske oko potencijalnog transfera, te je time raskinuo ugovor s klubom. To su bile riječi sportskog direktora Sport Recifea Nela Camposa, a prenose brazilski radio Journal te brazilske novine Super Esportes.

“Imali smo uobičajeni tjedni sastanak uprave kakav održavamo nakon utakmica te je odlučeno da se Sammira oslobodi kako bi nastavio pregovarati s dva kluba iz Hrvatske. On je jasno dao do znanja da želi pregovarati s tim klubovima pa smo ga oslobodili. Došao je s tim prijedlogom prije tjedan dana”

On nije htio otkriti koja dva kluba su u pitanju. Za Sport je nastupio u 12 utakmica zabivši jedan gol. U zadnje dvije utakmice odigrao je po 45 minuta. Sammir je u Recife došao kao slobodan igrač. Prethodno je igrao za kineski WH Zall. Od 2007. do 2014. godine igrao je za zagrebački Dinamo. Otišao je zatim u španjolski Getafe pa se preko kineskih prvoligaša i drugoligaša vratio u Maksimir u siječnju 2017. No tada je ostao samo šest mjeseci pa potpisao za WH Zall. Nakon toga je bio neko vrijeme bez kluba, a onda obukao dres Sporta iz grada Recife. Sammir je od 2012. do 2014. godine upisao sedam nastupa za reprezentaciju Hrvatske od kojih je jedna bila na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.