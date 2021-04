SAMMIR IZ BRAZILA BRUTALNO ISKREN: ‘Nije mi se dalo igrati!’ Otkrio što mislio o ‘novom’ Dinamu

Autor: GIŠ

Bivši nogometaš Dinama i donedavno Lokomotive Sammir javio se iz Brazila Sportski novostima, kojima je dao intervju o svojim planovima nakon karijere, za koju još uvijek ne zna je li završena, te se prisjetio utakmice protiv Dinamovog protivnika u Europa ligi Villarreala.

Tako je Sammir otkrio gdje se trenutno nalazi koji su u planovi za nastavak karijere:

“Na moru sam u Brazilu. Bahia. Ovdje je prekrasno. Prekrasne su plaže, a u okolici ima 38 otoka bujne vegetacije. Uživam. Ovdje sam već mjesec dana, otkako sam otišao iz Hrvatske. I još ću ostati. Ništa mi ne fali, super se osjećam” , započeo je Sammir te je iskreno odgovorio zbog čega je napustio Lokomotivu: “U Lokomotivi ništa nije bilo dobro, pa mi se više nije dalo igrati!”

Sjećanje na Villarreal

“Sjećam se te utakmice. Villarreal je tada bio favorit, nitko nije očekivao da ćemo ih pobijediti. A pobijedili smo. To je jednostavno bio takav dan. Kao onaj kad je Dinamo pobijedio Tottenham s 3:0”, rekao je.

Upustio se ‘Samke’ i u prognoze. Kaže, ovaj Dinamo može osvojiti Europsku ligu!

“Kad je Dinamo već stigao do četvrtfinala, kad je izbacio Tottenham, onda može do kraja. Definitivno. Jer, mislim da je to točno, Tottenham je bolja momčad od Villarreala”, rekao je Sammir.