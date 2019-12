SALTO MORTALE! Ancelottiju odzvonilo u Napoliju, svanulo u Arsenalu!

Napoli je u posljednjem kolu Lige prvaka slavio protiv Genka 4:0, ali to nije bilo dovoljno Ancelottiju da zadrži posao.

Ancelotti je odbio svojevoljno dati otkaz, čime je prislilio upravu Napolija da ga sama smijeni.

“SSC Napoli je odlučio prekinuti suradnju s trenerom prve momčadi Carlom Ancelottijem. Prijateljstvo i međusobno poštovanje između kluba, predsjednika i Carla ostaju neukaljani”.

Mediji prenose kako će Ancelotti odmah preuzeti drugi klub, riječ je o engleskom Arsenalu koji bi Talijanu bio deseti klub u karijeri.

Napoli have sacked manager Carlo Ancelotti less than three hours after he guided them into the Champions League knockout stages.https://t.co/Joms6XReBK pic.twitter.com/vlJQfw6loV

— BBC Sport (@BBCSport) 10. prosinca 2019.