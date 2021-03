SAD SE ZNA! Evo gdje se Dinamo suprotstavlja moćnom Tottenhamu!

Novi preokret dogodio se oko domaćinstva osmine finala Europa lige u kojima se sastaju Tottenham i Dinamo, a sve uvjetovano pandemijom korona virusa.

Da podsjetimo, prvo je bilo upitno hoće li uopće Tottenham doći u Zagreb, poslije je određeno kako će prva utakmica biti odigrana na Maksimiru, kako bi danas UEFA odlučila kako je Tottenham domaćin u prvoj utakmici koja je se igra 11. ožujka od 21 sat, dok je uzvrat u Zagrebu 18. ožujka a utakmica počinje u 18 sati i 55 minuta.

Mourinho, koji je već gostovao u Zagrebu i pamti ga po dobrom terenu u najavi utakmice je rekao:

”Dinamo je dvaput pobijedio Krasnodar, a protiv Rusa nikad nije lako igrati. Lako su osvojili i skupinu u kojoj su bili Wolfsberger, CSKA i Feyenoord. Oni su svake godine u Europi. To je hrvatski nogomet, prepun talenata”, rekao je Mou pa nastavio:

“Vjerujem da ćemo igrati kod njih, imaju dobar stadion. Zagreb nije predaleko, nećemo dugo putovati i to su pozitivne stvari. No najvažnije je da prođemo u četvrtfinale”, rekao je trener Tottenhama.

🗣"The most important thing is that we go to the quarter finals"

Jose Mourinho reacts to Tottenham drawing GNK Dinamo Zagreb in the Europa League Round of 16 and a prospect of 2 teams English making the final pic.twitter.com/AokT117IUt

— Football Daily (@footballdaily) February 26, 2021