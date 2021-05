SAD JE VIJEST DA JE HAJDUK DOBIO RIJEKU: Još veća vijest je da su Hajdukovi tići briljirali

Autor: Andrija Kačić-Karlin

Sad je vijest da je Hajduk pobijedio Rijeku. Jest, i to se dogodilo. Hajduk je u baš zanimljivoj utakmici slomio Rijeku s 3-2, bio je to dvoboj s dosta lijepih poteza, finog ritma i rezultatske neizvjesnosti. Hajduk je pobjedu zaslužio, makar da je i Rijeka osvojila bod ne bi bilo nazasleno. To govori o atraktivnosti ove utakmice…

Ritam utakmice u prvome dijelu bio je žestok, Rijeka je prva nasrnula, ali je i prva primila pogodak. Za Hajdukovo vodstvo zabio je mladi Stipe Biuk, na krasan način. Ovaj momak koji je od Hajdukovaca bio najbolji na Maksimiru protiv Dinama štopao je loptu lijevom nogom, odmah namjestio na desnu i sjajno poentirao. Neosporna nadarenost, nema sumnje.

Hajduk se odmah potom povukao, a opet je primio gol iz jednog brzog protuudara. Murić se na desnoj strani sjajno oslobodio Čoline, zavrnuo u sredinu gdje je spreman čekao Drmić, te s nekoliko metara svladao Kalinića.

Golijada Hajduka i Rijeke

Zaista nije nedostajalo zanimljivosti u prvome dijelu, ta Hajduk je zabio još jedan pogodak u zadnjim sekundama… Kačaniklić je izveo korner, skočio je buket igrača, lopta je pogodila Šteflja iz Rijeke i otišla u gol. Bio je to atraktivan autogol koji je Hajduku dao prednost prije nastavka.

A već početne minute drugog dijela potvrdile su dobro raspoloženi Hajduk. Sam je izbio pred vratara Rijeke Kačaniklić, a nakon sjajne asistencije petom Ljubičića, nije se prepao šanse i zabio je za 3-1.

Umjesto da rutinski privede utakmicu kraju Hajduk je sve zakomplicirao kada je ostavio Andrijašević samog na rubu kaznenog prostora. On takve prigode koristi, a Hajdukov vratar Kalinić baš nije u formi, njegov udarac za drugi pogodak Rijeke najavio je neizvjesnu završnicu već otprije zanimljivog dvoboja.

Upravo tako je i bilo, koju minutu kasnije Drmić je promašio veliku prigodu. Rijeka je stisla iz sve snage, možda je i oštećena za jedanaesterac. Uglavnom, bilo je napeto…

Hajduk sad može maštati o plasmanu u Europu, makar je ta njegova želja još uvijek i pomalo iracionalna. Opet, gledali smo Belišću utakmicu koja je potvrdila da se u hrvatskom prvenstvu zna igrati dobar nogomet. K tome,u Hajduku mogu biti zadovoljni da su uz masu stranaca u njihovim redovima najbolji bili momci iz podmlatka, mladi Ljubičić i Biuk.