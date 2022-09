S PRAVOM SU MODRI ZAPALILI HRVATSKU: Nemogući Dinamo stao je na žulj moćnicima, a tko zna gdje mu je kraj

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bila je to fenomenalna sportska noć, Dinamo je u skupini Lige prvaka očerupao Chelsea, naši su vaterpolisti pred skoro deset tisuća ljudi opalili Gruziju i ušli u polufinle europske smotre u Splitu, večer su samo pokvarili košarkaši na Eurobasketu, porazom protiv Italije, no od njih već dugo ne očekujemo naročite dosege. Makar im još uvijek dajemo priliku…

Ipak, Dinamo nije samo naša senzacija večeri, nego baš europska. U krasnom ambijentu oronulog maksimirskog stadiona Dinamo je u sjajnom nastupu došao do pobjede protiv jedne od najboljih europskih momčadi. I to na impresivan način. Od Oršićevog gola, preko igre u polju, do borbenosti koja je bila impresivna. Dinamova pobjeda razgalila je hrvatsku sportsku javnost, s punim pravom. Dugo naš nogomet, klupski mislimo, nije ostvario takav krasan rezultat.

K tome, Dinamo je i na čelu ljestvice svoje skupine, jer su Red Bull Salzburg i Milan igrali 1-1.





Dinamo je baš senzacija

Idemo dalje, Napam vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Splitu sigurnom 15-5 (4-0, 2-2, 6-1, 3-2) pobjedom protiv Gruzije u četvrtfinalu.

Četverostruki strijelac za Hrvatsku bio je Luka Bukić, po tri su dodali Loren Fatović i Konstantin Harkov, dva Rino Burić, a po jedan Marko Žuvela, Andrija Bašić i Jerko Marinić Kragić, dok je Nika Šušiašvili postigao tri gola za Gruziju.

Hrvatska je opravdala ulogu favorita protiv Gruzije, autoritativno krenula u susret te već nakon prvih osam minuta imala velikih 4-0. Prva dva pogotka postigao je Harkov iz peteraca, a zatim su još Fatović i Žuvela pogađali iz igre. Malo opuštanje uslijedilo je početkom druge četvrtine kada je Gruzija s dva uzastopna gola smanjila na 4-2, ali ubrzo su se stvari vratile na staro, Burić i Harkov su zabijali za 6-2 na polovici utakmice. U trećoj četvrtini raspucao se Bukić koji je postigao tri gola u tom periodu, pa je uoči posljednjih osam minuta bilo već 12-3. Četvrta četvrtina bila je tek formalnost.

Hrvatska će u polufinalu u četvrtak igrati protiv Italije koja je u četvrtfinalu svladala Francusku sa 16-8, dok će u drugom polufinalu igrati Mađarska i Španjolska.

Naši košarkaši, naposljetku, imali su finu prigodu zaskočiti Talijane, ali već kao po tradiciji u krucijalnim trenucima bili su baš loši. Sustigli su najprije znatnu prednost Talijana, čak i poveli. I kad smo se ponadali onda su naši košarkaši sve upropastili. Jednostavno, u silnoj želji neprestance su griješili.

Bila je to utakmica puna oscilacija s obje strane, da bi na kraju Italija zahvaljujući skokovima u napadu u ključnim trenucima stigla do pobjede.









Nakon četiri kola i Italija i Hrvatska imaju po dvije pobjede i dva poraza. Hrvatska će u posljednjem, 5. kolu u četvrtak od 14.15 sati igrati protiv Ukrajine, koja je na omjeru 3-1, a pobjedom u tom susretu još uvijek može i do drugog mjesta u skupini. Pobijedi li Hrvatska s devet ili više poena razlike završit će kao druga u skupini.

Prvo mjesto osigurala je Grčka sa 4-0, dok su Estonija sa 1-3 i Velika Britanija sa 0-4 ostale bez izgleda za plasman u osminu finala.

Bila je to slatko naporna sportska večer. Istina, ne stopostotno uspješna, ali opet fenomenlna.