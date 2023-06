‘RUŠITE GA, DA KLINCI NE MORAJU NA ČUČAVCE’! Novi stadion, ali i rizik: ‘Da, to je najveća opasnost’!

Autor: Ivan Lukač

Iza Dinama je sezona u kojoj je još jednom prvenstvo otišlo njima u ruke, kup je ispao razočaranje, a pomalo i Europa jer je dojam da se moglo više, pogotovo protiv Salzburga u prvoj utakmici.

Grad ponovno voli i navija za klub. Stvara se lijepa priča i to je ono najbitnije za grad te za klub. Na proslavu naslova došlo je 16 tisuća ljudi iako vjerojatno i više, ali službeni brojač je rekao svoje. Dinamo je konačno probio brojku od više od pet tisuća navijača u prosjeku. Ove sezone stali su na šest tisuća.

Jedno je sigurno, bolji stadion dovest će i do veće gledanosti. Da bi se novi stadion sagradio potreban je jedan zamjenski gdje bi Dinamo mogao igrati. Iz Grada su poručili da bi se Kranjčevićeva trebala preurediti za takvo nešto pa smo pitali navijače što misle o tomu.





Nova razina

„Pa dobro ako je privremeno zašto ne. Znam da u ljudima vlada taj strah da bude za cijelo vrijeme tamo, ali meni je to nerealno pa ta lokacija ne može izdržati duže od par godina ozbiljnog nogometa, a kamoli 10 godina kao slučaj Kantrida-Rujevica.“

Nema dileme da će stadion ljudima dati više energije za ići na same susrete, a i samim time Dinamo će imati veću podršku jer ako su Dinamovci isfrustrirani nečime onda je to stadion.

„Ja osobno ne vjerujem nikome, a pogotovo ne ovoj upravi koja ima prvaka države, a da ti ne dođeš na proslavu naslova ili bar čestitaš. S druge strane Split ima čovjeka koji na rivi organizira sve. Evo zato se bojim Kranjče.“

Doduše suludu zvuči i podatak da Lokomotiva mora izaći iz Kranjčevićeve jer ona vapi za obnovom: „Da to me zbunilo. Navodno se oni vraćaju na Maksimir. Kaj to idemo korak unazad da bi napravili 3 naprijed. Dakle još neko vrijeme sigurno ne planiraju dirati Maksimir Prečudno nešto i sve opet liči na neke podmukle igrice.“

Ipak ima i optimista: „Ma prevelik smo klub da nam se dogodi ono što se dogodilo Rijeci. Prelazak u Kranjču je oke opcije te će grad na kraju dobiti na kraju cijele priče dobiti dva dobra stadiona.

„Ma na kraju cijele priče ako Maksimir bude srušen bit ćemo sretni. Da klinci ne moraju ići na čučavce ili da ne kisneš cijelo proljeće kao ove godine. To samo Maksimir imat. Čak će nam falit iako neće on brzo haha.“









O novom stadionu ispisani su romani s toga je bilo što dodatno reći nepotrebno. Nadajmo se samo kako ćemo doživjeti njegovu obnovu prije nego što nogomet izumre i zamjeni ga neka futuristička robotska električna igra.