RUSIJA SVLADALA MALTU, SLOVAČKA I CIPAR REMIZIRALI: Srbi preokretom do pobjede

Autor: F.F

Od ostalih utakmica u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. koje su odigrane u terminu od 20:45, najbitnije su nam one iz naše skupine. Rusija je slavila protiv Malte 2:0, dok su Cipar i Slovačka odigrali 0:0.

Skupina H

Malta – Rusija

Rusi su s lakoćom svladali Maltu, a poveli su u 23. minuti pogotkom neuništivog Artema Dzyube. Na 2:0 je povisio Mario Fernandes, a asistirao mu je upravo Dzyuba. Na poluvrijeme se išlo rezultatom 2:0, a Rusi su u nastavku primili pogodak, ali su na kraju upisali pobjedu i postigli još jedan pogodak. Strijelac za Maltu bio je Joseph Mbong, dok je treći pogodak za Ruse postigao Sobolev.

Cipar – Slovačka

Cipar i Slovačka su odigrali tvrdu utakmicu. U prvom poluvremenu bilo je svega pet upućenih udaraca, od kojih je svaka momčad imala po jedan u okvir. Na poluvrijeme se išlo rezultatom 0:0, što se na kraju ispostavio kao i konačan rezultat.









Skupina A

Portugal – Azerbajdžan

Portugal je dominirao susretom, ali su u vodstvo došli zahvaljujući autogolu Maksima Medvedeva. Na poluvrijeme se išlo minimalnim vodstvom Portugala. Usprkos velikom posjedu lopte i čak 29 upućenih udaraca, Portugal je na kraju minimalno slavio.

Srbija – Irska









Srbija je ugostila Irsku u svojoj prvoj utakmici i upravo su gosti došli prvi do vodstva. Za 1:0 pogodio je Alan Browne, a Srbi dolaze do izjednačenja pogotkom talentiranog Dušana Vlahovića kojem je asistirao drugi Dušan, Tadić. Na prekid se išlo s rezultatom 1:1. Srbija je na pogon Aleksandra Mitrovića došla do vodstva od 3:1. Mitrović je u 68. i 75. minuti zabijao, a Irci su uspjeli smanjiti vodstvo pogotkom Collinsa u 86. minuti.

Skupina D

Finska – Bosna i Hercegovina

Susjedna Bosna i Hercegovina odigrala je čvrstu utakmicu protiv domaćina Finske. Prvo poluvrijeme bilo je prilično izjednačeno te se na predah išlo bez pogodaka. U nastavku su padali golovi, no utakmica je završila izjednačeno 2:2. Dvostruki strijelac za domaćine bio je sjajni Teemu Pukki, dok je za BiH zabio Pjanić, a kasnije Stevanović za konačnih 2:2. Treba nadodati kako je Pjanić promašio kazneni udarac u 55. minuti.

Francuska – Ukrajina









Svjetski prvaci su ugostili Ukrajinu te su u 19. minuti poveli pogotkom Antoine Griezmanna. U nastavku su Ukrajinci izjednačili te došli do velikog boda zahvaljujući autogolu Presnela Kimpembea.

Skupina E

Belgija – Wales

Belgija i Wales su odigrali zanimljiv susret pun pogodaka. Gosti su poveli u 10. minuti pogotkom Harryja Wilsona na asistenciju Garetha Balea. Domaćini do izjednačenja dolaze u 22. minuti pogotkom Kevina De Bruynea kojem je asistirao mlađi Hazard, a samo šest minuta kasnije Hazard postiže pogodak za preokret. Na predah se išlo vodstvom domaćina 2:1. Belgija je zaključila utakmicu još jednim pogotkom, a strijelac je bio fantastični Romelu Lukaku.

Estonija – Češka

Češka je razmontirala Estoniju rezultatom 6:2, a na poluvremenu je bilo 4:1. Strijelci za Češku bili su Patrik Schick, Barak, Jankto te trostruki strijelac Souček, dok je Estoniju u vodstvo doveo Sappinen, a utješni gol postigao je Anier.

Skupina G

Gibraltar – Norveška

Norveška je bez većih problema slavila protiv Gibraltara 3:0. Strijelci za Norvežane bili su Sorloth, Thorsrvedt i Svensson.

Latvija – Crna Gora

Latvija je ugostila Crnu Goru te je utakmica završila rezultatom 1:2. Domaćini su poveli pogotkom Ikaunieksa, a za Crnogorce je poravnao Stevan Jovetić, koji u 83. minuti donosi velika tri boda Crnoj Gori svojim drugim pogotkom.