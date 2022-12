RUSI PUCALI ‘PRAZNIM PUŠKAMA’: Prijetili odlaskom iz UEFA-e pa promijenili ploču

‘Tresla se brda, rodilo se niš’, tako bi mogli nazvati velike najave iz Rusije, koja je prije desetak mjeseci izbačena iz skoro svih međunarodnih natjecanja zbog agresije na Ukrajinu pa tako i UEFA-e.

Ruski nogometni savez prijetio kako će zbog toga izaći iz UEFA-e i pristupiti Azijskoj zoni, ali na kraju sve je ostalo samo na prijetnjama, dok od ‘akcije’ nije bilo ništa.

Naime, danas je RFS objavio kako želi oformiti radnu skupinu s UEFA-om za organizaciju povratka u međunarodna natjecanja pa od prijetnji istupanjem nije na kraju bilo ništa.

🇷🇺 The Russian Football Union will not make a decision on its possible resignation from UEFA & accession to AFC today, according to @championat.

This is the second time a decision on the matter has been deferred, following UEFA's suspension of Russia for its invasion of Ukraine. pic.twitter.com/rjPdQbNx6n

— The Sweeper (@SweeperPod) December 30, 2022