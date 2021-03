RUKOMETNI KOMENTAR: Francusko tankiranje nikad nitko neće dokazati ni sankcionirati, ali to nije razlog zašto ne idemo na Olimpijske igre

Autor: Andrija Kačić Karlin

Šok za Hrvatsku je strašan, Portugalci su pobijedili Francuze golom pet sekundi prije kraja. Kako, zašto, Francuzi su vodili u ovoj utakmici u prvome dijelu i s pet golova viška. Imali su vodstvo i 28-25, da bi na kraju završilo 28-29, Portugal je napravio seriju 4-0. Nevjerojatno.

Opuštenost Francuza, namjerna ili ne, nama je svejedno, stoji Hrvatsku Olimpijskih igara. Zadnje je propustila prije 21 godinu, nije otišla na Olimpijske igre u Sydneyu 2000. godine.

Portugal je prošao, kriv ili dužan, opet nam je svejedno, makar je izgubio od nas. Ali, partije naše reprezentacije na ovome turniru, osim prvoga poluvremena protiv Francuza nisu nam dale nadu da se reprezentacija kud i kamo popravila u usporedbi s onim nastupima na neslavnom Svjetskom prvenstvu u Egiptu. Crne rupe kojih je naša reprezentacija prepuna, stajala nas je plasmana na ovome turniru, iako se sada vidi, a Portugal nam je to pokazao, da su Hrvati i protiv Francuza mogli bolje.

Izbornik je najmanje kriv

Nesretni debitant na našoj klupi Hrvoje Horvat ispao je tako gubitnik, iako je za taj status najmanji krivac. Realno, naš je rukomet već određeno vrijeme u padu, te se unatoč silnom broju kvalitetnih igrača naše reprezentacija u svojim nastupima ne predstavlja kao momčad, već kao skup pojedinaca od kojih uvijek netko iskoči i spasi stvar. Kao što je u Montpellieru spašavao najprije Čupić, potom Horvat.









Malo je to premalo, nedostatno za opstanak na svjetskom vrhu. Prevelika potrošnja energije naših rukometaša u utakmicama i protiv slabijih suparnika, kao primjerice protiv Tunisa, zorno dokazuje da se rukometna slika svijeta promijenila. A naša je ostala ista.

S druge strane, mnogi će se sad ljutiti na nemotivirane Francuze koji su stajali dok su Portugalci u zadnjih nekoliko minuta realizirali preokret koji je u najmanju ruku sumnjiv. No, francusko pravo je bilo biti nemotiviran, oni su svoj plasman ostvarili. Pa iako je možda njihov nastup protiv Portugala iz domene nesportskog ponašanja to se nikad nije i neće u sportu dokazati niti sankcionirati. Jest, teško nam je, ali valja se okrenuti svojim slabostima. To je jedini način da se postigne napredak, jer ovo sada nije ni stagnacija.

Neodlazak na Olimpijske igre je jako loša pojava za svaki sport.