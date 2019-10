RUKOMETNA LIGA PRVAKA: PPD Zagreb još uvijek bez pobjede među elitom!

Rukometaši PPD Zagreba i dalje su bez osvojenih bodova u Ligi prvaka. Hrvatski prvak igrao je protiv mađarskog predstavnika, Pick Szeged te u konačnici izgubili rezultatom 26-21.

Ovom utakmicu ‘plinari’ nisu prekinuli crni niz u najelitnijem europskom natjecanju te im je ovo već peti poraz.

Utakmica je krenula dobro jer je momčad koju trenira Veselin Vujović držala tempo igre prvih 20-tak minuta. Poslije toga, prvi put se Mađari odvajaju s vodstvom te bježe 5 razlike.

To se ispostavilo izuzetno ključnim jer Pick Szeged je kontrolirao utakmicu do kraja i upisao pobjedu. Najviše što su se rukometaši Zagreba približiti je na rezultatu 17-14 za Szeged i to je bilo to od hrvatskog prvaka.

U zadnjih desetak minuta, Mađari su imali velikih osam razlike, ali je na kraju završilo na pristojnih minus 5 u korist Pick Szegeda.





U redovima hrvatskog prvaka najviše pogodaka postigao je Marin Šipić (6 pogodaka) i sljedeći iza njeag David Mandić sa četiri pogotka. Za Pick Szeged nastupio je i hrvatski reprezentativac Luka Stepančić te postigao dva gola.

Na ljestvici grupa A Lige prvaka Barcelona, PSG i Aalborg vode sa po osam bodova, dok suu Elverum Handball i PPD Zagreb prikovani za dno tablice bez bodova.