Rukometašu zabranjen prilazak supruzi: ‘Nitko ne želi svjedočiti protiv njega’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Slučaj Denisa Buntića okupirao je hrvatske i susjedne medije. Slučaj obiteljskog nasilja ne silazi s naslovnica, a sad se piše i o reakciji Inicijative građanki/na Mostara na Facebooku…

Podsjećamo, bivši rukometaš je bio nasilan prema supruzi, a ona je objavila i uznemirujuću snimku.

“Ne mogu to vjerovati. Da sve ide preko suda u kojemu on ima prijateljsko – obiteljske veze. On nije netko neutjecajan. Pritom ima 160 kilograma, pa ga se ljudi i boje. Bio je uspješan sportaš, danas je na žalost nula, preuzeli su ga droga i alkohol, reagirala je supruga Karla.





Veliki skandal

Uhićen je jer je premlatio svoju suprugu Karlu, a u domu mu je pronađen i zastrašujući arsenal oružja, među kojim su i zolje, kalašnjikovi, bombe, pištolji…

Inicijativa je reagirala i naglašava kako se radi o “sramotnom potezu”

“Mišljenja smo da ovakav potez Suda šalje poruku da su žene, žrtve obiteljskog nasilja, institucionalno nezaštićene i šalje poruku da su nasilnici zaštićeni”, naveli su iz Inicijative pozivajući nadležni općinski sud u Ljubuškom da revidira “svoju sramotnu odluku”.

“Pitamo se jesmo li naučili iz slučaja Nizame Hećimović iz Gradačca? Bismo li reagirali da se dogodio smrtni slučaj? ‘Ko će biti kriv kad postane prekasno?! Zajedno zaštitimo Klaru i svaku drugu ženu žrtvu nasilja! Pokažimo im da nisu same!”, poručili su.

U strahu za svoj život Klara je objavila i uznemirujuću snimku nasilja koju su podijelili neki mediji.

