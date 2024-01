Zvijer od Hrvata uništavala je sve pred sobom, a oštrom retorikom ‘smijenio’ i izbornika

Autor: Andrija Kačić Karlin

Da, baš on je bio kapetan najveće generacija hrvatske rukometne reprezentacije. Splićanin Petar Metličić, popularni Pero, rođeni Splićanin rukometnoj igri dao je i dalmatinski šarm i atraktivnost, ali svojim ponašanjem predstavljao vrhunsku predanost i profesionalnost.

Osvajanjem naslova svjetskog prvaka 2003. godine rukometna reprezentacija Hrvatske ušla je u povijest, i u našu sportsku antologiju. Generacija koju je vodio Lino Červar i godinu kasnije osvojila je Olimpijske igre u Ateni s osam pobjeda iz osam utakmica. Kapetan je bio Pero Metličić koji je oba velika turnira odigrao velemajstorski.

Pritom, svojim ponašanjem momčad držao na ozbiljnim strunama, doslovce je bio neizostavni kotač ta dva veličanstvena uspjeha koja su Hrvatsku determinirale kao svjetsku rukometnu velesilu. Dobro, danas smo daleko od tih dana, ali ozbiljnost kojom se Metličić bavio rukometom može biti motiv, narativ i uzor današnjim i svim budućim generacijama naših rukometaša.

Veličanstvena karijera

Petar Metličić rođen je u Splitu, 25. prosinca 1976. godine. Zanimljivo, oba roditelja bila su gluha, Majka Anka i otac Juraj. No, sam veli da je imao prekrasno i razumljivo djetinjstvo, te da je od malih nogu želio biti sportaš. Otac je bio i kapetan kuglačke državne reprezentacije gluhih u bivšoj Jugoslaviji.

Petar Metličić se prisjećao djetinjstva: “I tata i mama su dobro i razumljivo govorili, jer su se rodili zdravi. Mama je sluh izgubila nakon što je u šestoj godini preboljela meningitis, a otac kao petnaestogodišnjak, nakon jedne nezgode u moru. Dok je ronio oko Splita, u blizini je eksplodirao dinamit”.

Rukomet je odmah počeo sjajno igrati u Split Brodomerkuru koji je nekad bio sjajan klub. Par Balić – Metličić predstavljao je najprije pravu atrakciju u hrvatskom prvenstvu, nešto kasnije i u europskom i svjetskom rukometu.

Metličić je bio zvijezda svog vremena

Nakon splitskog kluba Metličić je prešao u tada silno jak Metković, da bi nastupajući za reprezentaciju privukao pozornost najboljih bogatih europskih klubova. Bio je u Ademar Leonu, Ciudad Realu, kasnije u Celju i Montpellieru.









Već davne 2003. i 2004. godine pobjedom u finalu protiv dotad neprikosnovene Francuske, u skupini natjecanja svjetske smotre te 2003. godine u Portugalu Červarovi rukometaši predvođeni maestralnim Metličićem utrli su put prema krovu svijeta, a u dramatičnoj utakmici protiv Francuza pokazali su svu raskoš talenta, neki novi rukomet, lijep i lepršav, atraktivan i poseban. Tada se čak iz rečenica francuskih sportskih izvjestitelja rodio zaključak – „Hrvati igraju najljepši rukomet svih vremena”.

S vremenom je rukometni sraz Hrvata i Francuza postao svojevrsni sportski klasik, bezbroj je bilo dramatičnih nadmetanja. Samo godinu kasnije pothvati koji je napravila rukometna Hrvatska bio je povijesni. Opet s Metličićem u glavnoj ulozi, osvojeno je olimpijsko zlato uAtei 2004. godine s oam pobjeda iz isto toliko utakmica.

Oštar i na jeziku

Za Hrvatsku su tada igrali: Vlado Šola, Valter Matošević, Mario Kelentrić, Nikša Kaleb, Renato Sulić, Ivano Balić, Božidar Jović, Blaženko Lacković, Vedran Zrnić, Igor Vori, Davor Dominiković, Mirza Džomba, Tonči Valčić, Slavko Goluža, Denis Špoljarić i Petar Metličić.









Junak naše priče rado se sjeća tih dana, dakako: “Ništa se ne da usporediti s olimpijskom medaljom, pogotovo kad je ona zlatna. Sjećam se kako sam šetajući olimpijskim selom nakon pobjede bio ushićen što sam dio sportske elite koja se ondje okupila”.

Vodeći svoju rukometnu Akademiju u Splitu zajedno s Ivanom Balićem trudio se stvarati nove rukometne veličine, tolika je njegova ljubav prema tom sportu. Usput, sjajan je i televizijski komentator, bez dlake na jeziku. Pamte se i njegovim sukobi s Červarom, Horvatom. Metličić je jednostvano takav, voli reći što misli.

Eto, baš prije godinu dana nakon kraha naše reprezentacije na svjetskoj smotri u Egiptu Metličić je bez krzmanja kao televizijski komentator bio glasan. I posebno ljut na izbornika Horvata koji je pred televizijskim kamerama samo otvarao usta, ostavljajući u šoka sugovornika i milijune pred kamerama. Metličić je bio baš oštar:

“Meni se ovo ne sviđa nikako. Svi se šalimo, ja sam prvi koji će se šaliti i na svoj račun. No, ovo je neprihvatljivo. Još na to dođe i ovakav neuspjeh. Sreća prati hrabre i kvalitetne. A koga smo mi to pobijedili na Svjetskom prvenstvu? Za mene je ovo neuspjeh. Nije tragedija, ali neuspjeh da. Nešto treba mijenjati. Na kraju smo sretni devetim mjestom. Uvijek se govorilo da se Hrvatska mora boriti za medalju. Pitam se gdje je sada to nestalo.”, govorio je.

“Za mene je ovo neuspjeh, koliko god to ružno zvučalo. Završili smo deveti. Protiv Egipta, najvažnijoj utakmici, nismo odigrali kako treba. Imali smo jedan zadatak, a to je izboriti olimpijske kvalifikacije. Cilj je bio četvrtfinale, a to znači dobiti Egipat. Sve skupa to je sramota, to nikad nisam u životu doživio. To je nepoštivanje svih onih koji navijaju za hrvatsku reprezentaciju. Da kažem kako što mi kažemo u Splitu. Horvat – vrime je. Svi oni koji su te doveli – vrime je”.

Oh da, Horvat je morao otići. Došao je Goran Perkovac. Petar Metličić, uvijek odlično upućen govori riječi koje imaju vrijednost i težinu. Poslušajte ovu njegovu kratku analizu stanja u hrvatskom rukometu:

“Situacija je ozbiljna. Treba više ulagati u naš sport. Treba nam bolja infrastruktura. Bez toga ne možemo, jer ako nemaš dovoljan broj sati, treninga, ne možeš napredovati. Liga mora biti jača… To je uvijek naša klasična priča koju pričamo desetak, petnaestak godina. Nismo iskoristili val boljih rezultata u zadnjih 25 godina, mi uvijek improviziramo i nadamo se da će se pojaviti netko. Ostaneš tako bez resursa, ostaneš suh, ne možeš više ništa izmisliti. Trebaju nam jasne ideje da dođemo do toga. Moramo biti gladni, siroti i nikakvi da bismo uspjeli. Godine prolaze, sve se mijenja i moramo se pomaknuti”.

