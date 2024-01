Svjetski prvaci zaustavili Njemačku, slijedi veliki dvoboj za europski naslov

Autor: Ivor Krapac

Europsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj će završno poglavlje u nedjelju imati u velikom dvoboju Francuza i aktualnih svjetskih prvaka Danaca. Nakon što su Francuzi u dramatičnoj utakmici svladali Švedsku, i to sa spašavanjem kontroverznim golom koji je zabio Elohim Prandi, večernji polufinalni dvoboj Danaca i domaćina Nijemaca završen je bez toliko puno napetosti u završnici, s 29:26 u dansku korist.

Nijemci su bili jako dobri u prvih 30 minuta. U završnici prvog poluvremena došli su do tri gola prednosti, no u nastavku je slijedio povratak, a onda i preokret Danske koja nije posustajala u svojem naletu. Aktualni svjetski prvaci uspjeli su pobjeći do pet golova ‘plusa’, a iako su se Nijemci uspjeli približiti do -2, nije bilo ‘trilera’ kakav je obilježio prvu polufinalnu utakmicu u Koelnu.

Mikkel Hansen, Emil Jakobsen i Simon Pytlick imali su po pet golova za Dansku, a svoje su dali i golmani, Emil Nielsen s osam i Niklas Landin s pet obrana. Renars Uscins je s pet golova vodio Njemačku, a prvi u pratnji bio je Juri Knorr s četiri zabijena gola. Golman Andreas Wolff ubilježio je 11 obrana.

Finale u nedjelju predvečer

Finalna utakmica počet će u nedjelju kasno poslijepodne, u 17:45 sati. Francuzi će pokušati doći do četvrtog naslova europskog prvaka, prvog nakon 2014. godine, dok aktualni svjetski prvaci Danci traže svoju treću titulu na Euru. Njihovo razdoblje ‘suše’ bez europskog naslova traje još duže, od Eura u Srbiji održanog 2012. godine.

Prije finala, u nedjelju je na rasporedu utakmica za treće mjesto u kojoj će se u 15 sati sresti Nijemci i Šveđani. Za Njemačku, bit će to prilika za završetak turnira na domaćem terenu s medaljom, a Švedska će se nadati podizanju nakon dramatičnog raspleta i poraza od Francuza, nakon kojeg su uložili i službenu žalbu zbog spornog gola Prandija za izjednačenje nakon 60 minuta.