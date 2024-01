Srbija pokazala vlastitu muku: ‘Nevjerojatna glupost, je li moguće da smo ovo izveli?’

Autor: Ivor Krapac

Nakon teškog dana koji su dvije reprezentacije Srbije imale na dva Eura, u vaterpolu i rukometu, u hrvatskom istočnom susjedstvu je tamošnjim portalima bilo teško procijeniti koji je pad bio bolniji i čudniji. Podsjetimo, vaterpolisti Srbije su u četvrtfinalu Eura u Hrvatskoj nakon raspucavanja izgubili od Mađarske, i to na način da je Marku Raduloviću, rođenom Riječaninu, ispala lopta iz ruke prije nego je trebao izvesti ključni peterac za srpsku momčad. Nove prilike nije bilo, Mađarska je slavila.

Takav poraz izazvao je reakcije u Srbiji, a slijedila je i nova sportska muka za Srbiju s obzirom na to da su im rukometaši u predvečernjem terminu propustili gotovo nemoguće u svojoj prvoj utakmici na Euru u Njemačkoj, protiv Islanđana. Bilo je 27:27 na kraju utakmice, s padom Srbije u posljednjoj minuti, i to na nevjerojatan način.

Srpski rukometaši vodili su s 27:24, a 50-ak sekundi do kraja imali su 27:25 i loptu. U takvoj situaciji, šanse Islanđana za izbjegavanje poraza bile su minimalne, ali s po jednom obranom golmana i pogreškom Srbije, uz dva zabijena gola na drugoj strani, na koncu su došli do boda.

Veliko čuđenje

Ovakav pad u završnici utakmice izazvao je puno čuđenja na srpskim portalima. “Nevjerojatna glupost nas koštala pobjede: Srbija ispustila trijumf u posljednjoj minuti”, piše Sportal, sportska stranica Blica, opisujući i kako se odvijala završnica utakmice u kojoj su Islanđani izvukli bod.

“Naši igrači su odbijali nalet rivala, Đorđić je sjajnim golovima održavao prednost, imali smo i 27:24 dvije minute do kraja, a onda… Palmarsson pogađa, zatim Island stiže do još jednog pogotka, 25 sekundi do posljednjeg zvuka sirene, da bi Đorđić izgubio loptu i omogućio rivalu da iz kontre, preko Gudjonssona, stigne do izjednačenja pet sekundi do kraja”, piše srpski portal o završnici susreta.

Veliko čuđenje je u prvi plan stavio i Telegraf, pitajući se je li moguće da su srpski reprezentativci uspjeli ispustiti praktički dobivenu utakmicu iz svojih ruku. “Da li je moguće?! Orlovi u šokantnoj završnici prosuli +3 i pobjedu protiv Islanda!” objavio je taj srpski portal, a imao je i snimku neobičnog pada njihove reprezentacije u posljednjoj minuti – ovdje.

Is this the “𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁” ?? 😳😳 Bjarki Mar Elisson is the Grundfos Player of theMatch 👏👏 #ehfeuro2024 #HERETOPLAY pic.twitter.com/IefA1CwNzw — EHF EURO (@EHFEURO) January 12, 2024







Novi test dolazi

Za Srbiju, novi test u Njemačkoj dolazi sutra u 20:30 sati protiv Mađara, koji su na startu bili uspješni. Mađarski reprezentativci su u prvom kolu skupine u Muenchenu s 26:24 bili bolji od Crnogoraca. Za prolazak u drugi krug potrebno je osvajanje jednog od prva dva mjesta u grupi.

Podsjetimo, sutra će svoju drugu utakmicu u Njemačkoj imati i Hrvatska. Poslije odlične predstave protiv Španjolaca, u nedjeljnom večernjem terminu u 20:30 sati će novi suparnik u SAP Areni u Mannheimu biti Austrija, koja je nastup na ovom Euru započela slavivši s 31:24 protiv Rumunjske.









